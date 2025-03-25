Первая волна проектов будет доступна в июне и будет состоять преимущественно из игр от внутренних студий Nintendo, рассказывает 24 Канал.

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Вторая фаза, запланирована на октябрь-ноябрь, будет содержать разработки сторонних студий. Третья волна игр ожидается в праздничный сезон.

По словам Гендерсона, на следующей неделе отдельные журналисты и блогеры получат возможность протестировать Nintendo Switch 2 и ознакомиться с играми, входящими в стартовую линейку.

Полная презентация Nintendo Switch 2 состоится 2 апреля в рамках специального выпуска Nintendo Direct. Ожидается, что во время трансляции компания раскроет технические характеристики консоли, ее стоимость и точную дату выхода.

Также ходят слухи о еще одной трансляции Nintendo Direct перед запуском Nintendo Switch 2, которая может состояться до конца этой недели, однако ее содержание остается неизвестным.

Официально подтверждено, что Nintendo Switch 2 выйдет в 2025 году. Консоль получит обратную совместимость с проектами для оригинального Switch, хотя некоторые игры могут быть частично или полностью не поддерживаемые. Кроме того, устройство получит эксклюзивные тайтлы.