Одна з найкращих ігор жанру горор буде екранізована легендарною студією Blumhouse

Культова гра жахів "Phasmophobia", яка стала сенсацією після релізу у 2020 році, отримає повнометражну екранізацію. Над фільмом працюватиме відома студія Blumhouse, на рахунку якої такі стрічки, як "Паранормальне явище", "Астрал", "Гелловін", "M3GAN" та інші.

Blumhouse працює над фільмом за мотивами Phasmophobia

Офіційно підтверджено, що "Phasmophobia" стане черговою популярною грою, яку адаптують для великого екрану. Проєкт запустили за підтримки ще одного гіганта горор-фільмів, Atomic Monster, який подарував нам "Аннабель", "Монахиню" та "Закляття", повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Попри те, що дата прем'єри поки не розкрита, відомо, що реліз відбудеться не раніше, ніж за кілька років. Наразі ще не проводився кастинг, тож про акторів також не говорять.

За словами Деніела Найта, керівника студії Kinetic Games і головного розробника гри, це важливий крок для всієї команди, який відкриває нову епоху для Phasmophobia. Він назвав партнерство з Blumhouse "початком чогось справді захоплюючого", підкресливши значення цього кроку для розвитку гри.

Варто зазначити, що цього року фанати гри отримають ще один привід для радості – 24 червня вийде оновлення "Хроніки". Воно додасть нові об'єкти, включно зі звукозаписувачем, який гравці зможуть використовувати під час досліджень, а також оновлену локацію "Ферма Графтона". Деталі патчу розкриють ближче до його релізу.

Крім того, в рамках дорожньої карти на 2025 рік уже анонсовані нові персонажі, свіжа мапа, а також сезонні події до Геловіну та зимових свят.

Дивіться трейлер гри Phasmophobia: відео