Цього року Square Enix святкує 10-річчя Final Fantasy 14 після перезавантаження гри у 2013 році під заголовком "A Realm Reborn". Адже перший запуск 2010 року був настільки невдалим, що через 3 роки гру довелося перезапускати.

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Чи стане Final Fantasy 14 безкоштовною

Втім, перезапуск 2013 року завдяки режисеру Наокі Йосіді зміг перетворити гру в справжній бестселлер, у який шанувальники грають досі. За останні десять років розробники випустили вже 4 доповнення до гри, а ще одне вийде вже влітку 2024 року.

Крім того, видавець розширив безкоштовну пробну версію гри, надаючи гравцям не лише доступ до базової гри, але два її масштабні розширення без додаткових витрат. З огляду на це й виникло питання, чи не планують розробники зробити гру зовсім безкоштовною.

Трейлер гри Final Fantasy 14: дивіться відео

Наокі Йосіда зізнався, що поки творці не планують йти шляхом безкоштовної гри. Втім, він допускає, що пробна версія Final Fantasy 14 може розширюватися ще далі.

Він зазначив, що кількість часу та грошей, інвестованих у ці розширення, можна повернути лише за рахунок доходу від продажів, які генерують самі розширення. Крім того, Наокі Йосіда зазначив, що розробники прагнуть створити найкращий контент, яким зможуть насолоджуватися гравці, але не забуваючи при цьому й про бізнес-сторону.