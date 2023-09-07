В этом году Square Enix отмечает 10-летие Final Fantasy 14 после перезагрузки игры в 2013 году под названием "A Realm Reborn". Ведь первый запуск 2010 был настолько неудачным, что через 3 года игру пришлось перезапускать.

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Станет ли Final Fantasy 14 бесплатной

Впрочем, перезапуск 2013 благодаря режиссеру Наоки Йосиди смог превратить игру в настоящий бестселлер, в который поклонники играют до сих пор. За последние десять лет разработчики выпустили уже четыре дополнения к игре, а еще одно выйдет уже летом 2024 года.

Кроме того, издатель расширил бесплатную пробную версию игры, предоставляя игрокам не только доступ к базовой игре, но и два ее масштабных расширения без дополнительных затрат. В связи с этим и возник вопрос, не планируют ли разработчики сделать игру совершенно бесплатной.

Трейлер игры Final Fantasy 14: смотрите видео

Наоки Йосида признался, что пока создатели не планируют идти по пути бесплатной игры. Впрочем, он допускает, что пробная версия Final Fantasy 14 может расширяться еще дальше.

Он отметил, что количество времени и денег, инвестированных в эти расширения, можно вернуть только за счет дохода от продаж, генерирующих сами расширения. Кроме того, Наоки Йосида отметил, что разработчики стремятся создать лучший контент, которым смогут наслаждаться игроки, но не забывая при этом и бизнес-сторону.