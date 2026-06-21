Кельнський "Мейджор" подарував шанувальникам кіберспорту вельми неочікувану пару фіналістів, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудеться фінал IEM Cologne Major 2026?

20 червня пройшли два півфінальні матчі, які виявили найсильніші п'ятірки на турнірі.

Ними стали бразильська FURIA, яка здолала колектив Aurora, та саудівська організація Falcons, яка на своєму шляху здолала Team Spirit, перед тим вибивши зі змагання головних фаворитів та чинних чемпіонів – Vitality.

Цікаво, що ці дві команди зустрічалися між собою дуже багато разів. Якщо конкретніше, то вони провели 8 поєдинків, де зіграли 22 мапи.

При цьому невеличка перевага на боці FURIA – 12:10 за виграними картами.

Якщо ж говорити про матчі формату BO5 (5 мап до 3 перемог), то і таке протистояння мало місце.

Відбулося воно в листопаді 2025 року в рамках BLAST Rivals 2025 Season 2. Тоді сильнішою виявилася також бразильська організація, обігравши "соколів" 3:1 за мапами, інформує HLTV.

Статистика попередніх зустрічей / Скриншот з HTLV

Однак, жодна з попердніх мап не мала такої ваги, як матиме бодай раунд у фінал IEM Cologne Major 2026.

Відбудеться цей бій титанів вже сьогодні, 21 червня о 18:00 за київським часом. Отож, очікуємо незабутнього видовища, що стане вишенькою на торті свята кіберспорту.