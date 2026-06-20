Перший в історії "Мейджор" в Кельні продовжує дарувати сенсації фанатам змагального Counter-Strike, повідомляє 24 Канал.
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Кінець ери Vitality?
Після двох виграних "Мейджорів" поспіль, у Кельні Team Vitality зупинилися лише на четвертьфіналі.
Не судилося пройти далі Дену Мадесклеру та компанії через їхніх заклятих ворогів з Falcons.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Доля звела колективи у BO3 (3 мапи до 2 перемог) і матч став незабутнім видовищем для усіх глядачів.
Були зіграні Anubis, Inferno та Dust 2 і кожна з карт завершилася з однаковим рахунком – 13:11. Це свідчить про напругу, що панувала на сервері.
У такій безкомпромісній боротьбі, тріумф залежав від дрібниць і в цей вечір вони були на стороні "соколів". Вони "забрали" у свій актив Anubis та Dust 2, пройшовши у півфінал IEM Cologne 2026 та вибивши з нього найсильнішу команду світу за рейтингами HLTV та VRS.
Вирішальний раунд на Dust 2: дивіться відео
Ця звитяга продовжує серію Falcons з чотирьох перемог над Vitality, яка не може обіграти саудівську організацію з 22-го сезону ESL Pro League, інформує HLTV.
Ми боролися як божевільні весь час. Я дуже пишаюся хлопцями,
– заявив після матчу Нікола "NiKo" Ковач.
Отож, "катедраль" Counter-Strike подарує нам нових світових чемпіонів, а їх імена ми дізнаємось після гранд-фіналу, що призначений на 21 червня та стартуватиме о 18:00 за київським часом.