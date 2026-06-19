Хто тепер керує у Passion UA?

Олександр Зінченко, відомий футболіст амстердамського "Аякса" та засновник Passion UA, ще понад рік тому втратив статус особи з істотним контролем над організацією. Згідно з наявними даними, він перестав бути бенефіціарним власником компанії ще 10 травня 2025 року. Про це повідомляє видання Dust2.us.

Дивіться також Після розпаду Passion UA один із її гравців може повернутися до колишньої команди

Зміни в структурі власності виявилися досить радикальними. Дані, які можна знайти в електронній звітності у базі Реєстраційної палати Великої Британії, показують, що тепер основний пакет акцій зосередили в руках виконавчого директора організації. Артемійс Рябовс наразі володіє часткою у 75 відсотків, що дає йому практично одноосібне право приймати ключові рішення щодо життєдіяльності клубу.

Ця трансформація, що відбулася понад рік тому, вказує на те, що Олександр Зінченко свідомо відійшов від операційного управління, передавши реальні важелі впливу Рябовсу. Цікаво, що зміна власника передувала важливому стратегічному рішенню організації. У серпні 2025 року Passion UA вирішили придбати основний склад команди Complexity. Це стало поворотним моментом для клубу, оскільки він відмовився від концепції суто українського ростера на користь міжнародного складу.

Попри втрату контрольного пакета акцій, Зінченко не припинив свою участь у житті колективу. Його залученість іноді виходить за межі простого представництва. Наприклад, минулого місяця під час турніру IEM Atlanta футболіста навіть зареєстрували як запасного гравця команди. Це підкреслює його зв'язок із проєктом, попри відсутність формального юридичного контролю.

Passion UA не сходить із заголовків

Останніми тижнями організація Passion UA постійно перебуває в центрі уваги медіа, але, на жаль, не через позитивні спортивні досягнення. Портал HLTV раніше повідомляв, що керівництво клубу почало вивчати пропозиції щодо продажу команди. Це може свідчити про підготовку до чергового етапу повної трансформації в команді з Counter-Strike 2.

Ситуацію ускладнюють юридичні та фінансові суперечки на міжнародній арені. Зокрема, з'явилася інформація про конфлікт із організацією Imperial. Бразильський клуб намагається повернути свого гравця Сантіно "try" Рігала, аргументуючи це порушенням фінансових зобов'язань з боку Passion UA під час його трансферу.

Дивіться також Passion UA ​​достроково завершує сезон, скасувавши участь у BC Game Masters

Такі події створюють неоднозначну картину навколо майбутнього Passion UA. З одного боку, клуб інтегрується у світову еліту, залучаючи іноземних гравців, а з іншого – стикається з фінансовими претензіями та зміною внутрішньої ієрархії.