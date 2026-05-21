Що відомо про поточний стан Passion UA?

Passion UA готується до масштабних змін у своєму складі з Counter-Strike 2. Згідно з повідомленнями джерел, знайомих із ситуацією, клуб готовий розглядати пропозиції щодо трансферу своїх гравців. Цей крок став логічним продовженням серії невдач, які спіткали команду протягом останнього сезону. Про це пише Insider Gaming.

Раніше цього тижня Passion UA несподівано оголосила про вихід з турніру BC Game Masters Championship Season 2 ще до його початку, що фактично означає передчасне завершення ігрового періоду для колективу.

Таке рішення, прийняте всього за кілька днів до старту змагань, матиме серйозні наслідки: команда втратить значну кількість очок рейтингу VRS через технічні поразки у чотирьох матчах групового етапу. Очікується, що через це Passion UA нижче 40 місця у світовому рейтингу команд HLTV. Зараз вона перебуває на 33 місці.

Головною причиною такого "натискання на кнопку скидання" став провал амбітного плану розвитку міжнародного ростеру. На початку 2026 року організація інвестувала значні кошти, підписавши таких зірок, як Сантіно "try" Рігал та Азбаяр "Senzu" Мунхболд.

Проте команда не змогла виправдати очікувань, зокрема, не кваліфікувавшись на IEM Cologne Major 2026. Статистика останніх трьох місяців також виявилася невтішною: відсоток перемог колективу склав лише 41,4%. Постійні проблеми зі складом та неможливість виступати повною п'ятіркою на ряді івентів лише погіршили ситуацію.

Як прокоментувало видання HLTV, яке першим отримало інформацію про продаж гравців від власних джерел, "Passion UA ​​відмовилися від коментарів". Жодних оголошень на офіційних сторінках команди поки немає.

Що далі буде з гравцями?

Найбажанішим на ринку стає снайпер Сантіно "try" Рігал. Попри труднощі команди, аргентинець залишається одним із найперспективніших гравців зі снайперською гвинтівкою. Його рейтинг на LAN-турнірах у 2026 році становить 1.11, що значно вище, ніж, наприклад, у гравця Team Liquid Роланда "ultimate" Томковяка, який має показник 1.00. Аналітики припускають, що try може стати ідеальним рішенням для FaZe Clan, які шукають стабільності після переведення в запас Хелвійса "broky" Саукантса. Він також може повернутися до Південної Америки.

Капітан команди Джонні "jT" Теодосіу також має високий попит. Попри загальні невдачі Passion UA, його репутація як лідера залишилася непохитною. Його показники перемог за стороною атаки (48,4%) вражають навіть порівняно з елітними капітанами, такими як Siuhy з Liquid. Потенційним місцем роботи для jT називають ту ж саму Team Liquid або MOUZ, де наразі експериментують із ролями.

Ситуація з Азбаяром "Senzu" Мунхболдом виглядає більш заплутаною. Після короткого періоду в Passion UA він перейшов в оренду до BC.Game. Навколо його особистості точилося чимало дискусій: виконавчий директор Passion UA стверджував, що вони перебили пропозицію NAVI під час трансферу гравця, хоча керівник кіберспортивного напрямку NAVI пізніше це заперечував. Попри високу індивідуальну майстерність, через сумнівні рішення поза грою Senzu навряд чи зацікавить команди найвищого рівня.

З огляду на весь хаос, що вирує навколо Senzu, здається малоймовірним, що Senzu зацікавить найкращі команди, а [його] постійний перехід до BC.Game може стати можливим результатом ліквідації Passion UA,

– прокоментував ситуацію з гравцем журналіст Insider Gaming Дарра Гарбінсон.

Щодо інших учасників, то:

Американець Нік "nicx" Лі, ймовірно, повернеться на північноамериканську сцену.

Натомість українець Владислав "kvem" Король має найбільші шанси залишитися в організації. Олександр Зінченко, будучи великим фанатом Counter-Strike, може прийняти рішення повернутися до витоків проєкту та знову зосередитися на розвитку саме українських талантів, зменшуючи витрати на дорогий міжнародний ростер.

Те саме можна сказати й про Віктора "sdy" Оруджева. Він українець і може лишитися в команді, якщо організація піде шляхом повернення до українського кладу.

Як стає ясно з нашого аналізу, 2026 рік для Passion UA вийшов суперечливим і значно слабшим, ніж очікували фанати української організації після гучних трансферів і сильного завершення 2025 року.

Команда входила в сезон із серйозними амбіціями закріпитися серед стабільних учасників великих міжнародних турнірів у Counter-Strike 2, але замість прориву отримала нестабільні результати, постійні кадрові перестановки та серію болючих поразок, які поступово зруйнували сезон.

На старті року ще здавалося, що колектив здатен боротися за високі місця. Команда пройшла кваліфікацію на IEM Atlanta 2026, перемігши Wildcard у фіналі американського відбору. Також Passion UA непогано виглядала на деяких другорядних турнірах, а окремі перемоги над відомими суперниками давали фанатам надію. Наприклад, навесні команда навіть обіграла FaZe на турнірі Digital Crusade DraculaN Season 6.

Втім, ці успіхи виявилися радше винятками, ніж ознакою стабільного прогресу. Уже в перші місяці 2026 року почали накопичуватися проблеми. Passion UA регулярно вилітала з турнірів на ранніх стадіях, а команда постійно втрачала рейтингові очки VRS. Одним із перших тривожних сигналів став провал на BLAST Bounty 2026 Season 1, де колектив завершив виступ на останніх місцях списку. Після цього були невдалі результати на IEM Kraków 2026, ESL Pro League Season 23 та інших турнірах рівня Tier-1 і Tier-2, пише HLTV.

Особливо болісним став ESL Pro League Season 23. Команда не змогла пройти навіть стартову стадію турніру й вилетіла після поразки від HEROIC із рахунком 0:2. Це був один із моментів, коли стало зрозуміло, що Passion UA серйозно поступається стабільним міжнародним складам не лише індивідуально, а й структурно.

Єдине, що було постійним у Passion UA, – це постійні зміни складу

Ситуацію погіршували постійні зміни ростеру:

У січні команду залишив jackasmo, який перейшов до fnatic:

У лютому Passion UA втратила DemQQ, що приєднався до Eternal Fire.

Після цього організація почала хаотично шукати нову конфігурацію складу. До команди запросили try та Senzu, а hallzerk.

Grim згодом опинилися в запасі або залишили проєкт.

Уже навесні Senzu перейшов до BC.Game, а на заміну довелося брати sdy на правах оренди.

Проблема була не лише в трансферах. Passion UA так і не змогла знайти стабільний ігровий стиль. Команда могла видати сильний матч проти фаворита, а вже наступного дня програти супернику нижчого рівня. Це добре проявилося на турнірах навесні. Наприклад, у кваліфікації Stake Ranked Episode 2 команда вилетіла після поразки від FOKUS, а на IEM Rio 2026 програла FURIA та B8 без жодної виграної карти, нагадує HLTV.

Окремим ударом став провал у боротьбі за Мейджор. Саме це багато хто називає переломним моментом сезону. Після трансферів try і Senzu від Passion UA чекали прориву, але команда не змогла кваліфікуватися на головний турнір року. На тлі великих витрат і високих очікувань це виглядало серйозною невдачею.

Поступово всередині команди почала зростати невизначеність щодо майбутнього. У спільноті Counter-Strike активно обговорювали можливий розпад складу та втрату організацією довіри до поточного проєкту. На Reddit фанати прямо писали, що Passion UA "не може конкурувати в Європі" та втратила форму після серії невдач.

Кульмінацією став травень 2026 року. Після останнього місця на IEM Atlanta 2026 організація офіційно оголосила про дострокове завершення сезону для основного складу та відмову від участі в BC Game Masters Championship Season 2. Фактично це означало визнання провалу сезону й початок перебудови команди, підсумовує Bo3.