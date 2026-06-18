Хто претендує на try?

Бразильська кіберспортивна організація Imperial офіційно оголосила про початок процедури повернення прав на контракт аргентинського снайпера Сантіно "try" Рігала. Клуб в односторонньому порядку розірвав угоду про купівлю-продаж із українською організацією Passion UA. Хоча офіційні причини такого радикального кроку не розголошують, ситуація вказує на глибоку кризу у відносинах між двома сторонами. Про це пише видання Dust2.us.

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Історія цього переходу розпочалася у лютому 2026 року. Тоді Passion UA, маючи амбітні плани щодо створення міжнародного складу з Counter-Strike 2, викупили Рігала у Imperial. Аргентинець мав стати ключовою фігурою команди, замінивши Гокона "hallzerk" Ф'єрлі на позиції основного снайпера.

Проте за чотири місяці, що минули з моменту підписання, амбіції клубу зіткнулися з жорстокою реальністю. Колектив не зміг продемонструвати очікуваних результатів і провалив кваліфікацію на престижний турнір Cologne Major.

Проблеми у Passion UA

Це мало дуже сумні наслідки. Минулого місяця портал HLTV спочатку повідомив, що українська організація достроково завершує сезон, а потім розповів, що вона вже активно шукає покупців для свого поточного складу.

Додатковим тривожним сигналом стала повна відсутність активності клубу в соціальних мережах, яка триває ще з 5 червня. Джерела Dust2 Brasil припускають, що справжньою причиною розірвання трансферної угоди стали систематичні затримки платежів та інші серйозні фінансові порушення з боку покупця.

Цікаво, що сама Passion UA нібито не заперечувала проти такого рішення. У заяві Imperial йдеться про те, що українська сторона висловила згоду з умовами врегулювання ситуації під час зустрічей, що відбулися останніми днями. Це може свідчити про бажання Passion UA повністю оновити поточний склад, тому старі гравці їй уже не потрібні.

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Що чекає на Сантіно Рігала

Для самого Сантіно Рігала, якому зараз 21 рік, цей період став справжнім випробуванням. Попри труднощі команди, він зберігав високий індивідуальний рівень гри, маючи рейтинг 1,17 за версією HLTV.

Його повернення до Imperial зовсім не означає, що він залишиться в цьому клубі надовго. Наразі бразильська організація MIBR розглядає аргентинця як пріоритетну ціль для підсилення своєї команди. Їм потрібен новий снайпер у разі, якщо вони не зможуть остаточно викупити контракт росіянина Климентія "kl1m" Кривошеєва, на якого також претендує G2.

З поваги до залучених сторін і переговорів, які все ще перебувають у процесі письмового оформлення, Imperial не надаватиме жодних подальших коментарів на цей час,

– заявили представники клубу.

Утримується від коментарів також і Passion UA.

Варто нагадати, що склад Passion UA почав розпадатися ще раніше. Наприкінці квітня Азбаяр "Senzu" Мунхболд, який виступав за команду на правах оренди, перейшов до колективу BC.Game. Повернення "try" до Imperial лише підкреслює нестабільність, у якій опинилася українська організація протягом останніх місяців.

Тепер доля аргентинського таланту знову залежить від бразильського менеджменту, який уже готує ґрунт для наступного великого трансферу в межах поточного міжсезоння.