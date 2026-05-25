Чому Passion UA натиснула кнопку перезавантаження і хто пішов з команди першим?

Першою офіційною ознакою розпаду команди став відхід помічника головного тренера. Румунський фахівець Лука "Munstur" Іоаніціу залишив посаду після завершення терміну дії його контракту, який тривав рівно один рік. Угоду вирішили не продовжувати, пише Dust2.

Протягом цього часу Munstur працював пліч-о-пліч із головним тренером Тіаном "T.c" Кутзее, заставши як повністю український склад, так і перехід до міжнародної моделі з колишнім ядром команди Complexity.

Це було схоже на три роки, стиснуті в один, з усім цим хаосом. Я пишаюся тим, що брав участь у наших успіхах, незважаючи на сумний кінець цього сезону,

– прокоментував свій відхід Лука "Munstur" Іоаніціу на сторінці в X.

Нагадаємо, рішення про дострокове завершення сезону було ухвалене керівництвом після провального виступу на IEM Atlanta, де команда посіла останнє 13 – 16 місце. Клуб офіційно відмовився від участі в турнірі BC Game Masters Championship Season 2, що призведе до втрати рейтингових очок і падіння нижче 40-ї сходинки у світовому рейтингу команд HLTV.

За даними видання Insider Gaming, організація вже готується до масштабного розпродажу гравців. Причиною став повний крах амбітного плану розвитку, на який на початку 2026 року було витрачено значні кошти.

Статистика виступів Passion UA у 2026 році виглядає гнітючою: на турнірах найвищого рівня (Tier-1) колектив здобув лише одну перемогу при десяти поразках. Загальний відсоток виграних матчів за останні три місяці впав до позначки 41,4 відсотка.

Нам потрібно знати план на майбутнє, яким буде основний склад із п'яти осіб, нам потрібно підписати деяких гравців і укомплектувати ростер. Зараз ми ніби перебуваємо в підвішеному стані та продовжуємо припускатися одних і тих самих помилок,

– ділився думками лідер команди Джонні "JT" Теодосіу в інтерв'ю порталу HLTV.

Куди можуть піти гравці

Попри загальний занепад, окремі гравці залишаються ласими шматочками для топ-клубів:

Аргентинський снайпер Сантіно "try" Рігал, чий рейтинг на LAN-турнірах у 2026 році становить 1,11, може стати підсиленням для FaZe Clan.

Капітан Джонні "JT" Теодосіу також зберіг високу репутацію завдяки відмінним показникам гри за сторону атаки, що робить його потенційним кандидатом для Team Liquid або MOUZ.

Ситуація навколо Азбаяра "Senzu" Мунхболда залишається складною через його неоднозначну репутацію поза сервером. "З огляду на весь хаос, що вирує навколо Senzu, здається малоймовірним, що він зацікавить найкращі команди", – зазначив журналіст Insider Gaming Дарра Гарбінсон.

Очікується, що Олександр Зінченко може повернутися до початкової ідеї проєкту – розвитку виключно українських талантів. У такому разі в команді можуть залишитися Владислав "kvem" Король та Віктор "sdy" Оруджев. Останній, виступаючи на правах оренди, показав скромний рейтинг 0,81, проте його досвід може стати фундаментом для нової п'ятірки.

Травень 2026 року став точкою неповернення, після якої Passion UA змушена розпочати все з чистого аркуша, щоб повернутися до еліти світового Counter-Strike у наступному сезоні.