Творець The Last of Us розповів як вчинив би на місці Джоела у фіналі першої гри

Один з головних творців культової гри The Last of Us – Ніл Дракман, проаналізував вчинок Джоела у фіналі оригінальної гри та розповів як вчинив би на місці героя.

Напередодні прем'єру 2 сезону екранізації відомої гри, один з очільників студії Naughty Dog розповів про власне ставлення до вчинку Джоела наприкінці оригінальної гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. До теми Другий сезон The Last of Us: дата прем'єри серіалу стала відомою офіційно Дракманн вчинив би так само Нещодавно Дракманн засмутив шанувальників The Last of Us, прокоментувавши створення третьої частини. Тепер у розмові з журналістами IGN відомий розробник розповів, яку позицію він має, коли йдеться про важке рішення, яке довелося прийняти Джоелу в фіналі The Last of Us. Фанати гри понад десятиліття обговорювали вибір героя, ставлячи під сумнів, чи мав він право рятувати Еллі від смертельної операції, яка могла допомогти створити ліки від вірусу кордицепсу, що майже знищив людство. Я вважаю, що Джоел мав рацію. Якби я був на місці Джоела, я сподіваюся, що зміг би зробити те, що він зробив, щоб врятувати мою дочку,

– сказав Дракманн. Природно, що в соцмережах половина фанатів TLOU привітала таку відповідь розробника, а інша виступила проти. Це в чергове показує яку складну моральну дилему вигадали для гравців Naughty Dog.