18 серпня о 18:00 за Києвом розпочнеться гранд-фінал IEM Cologne 2024 у якому зійдуться найсильніші команди турніру – Team Vitality та Natus Vincere, інформує Games 24.

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У якому форматі відбудеться матч та що стоїть на кону

Грандіозний фінал пройде у форматі BO5 – себто команди гратимуть в пул з 5 карт, до 3 перемог.

Окрім грошової винагороди у 400 тисяч доларів та путівки на IEM Katowice 2025 (2 місце отримає лише $180 тисяч), на кону стоїть історичне досягнення.

Річ у тому, що Natus Vincere наразі ділить першу сходинку з легендарним бразильським колективом SK за титулами переможців цього турніру – в обох по 2 перемоги в Кельні.

Цікаво! SK тріумфували на IEM Cologne двічі поспіль: у 2016 та 2017 році, а NAVI вигравали його у 2018 та 2021 роках.

Отож, у разі успішного результату, саме інтернаціональна команда української організації може стати одноосібним лідером в цьому показнику та ввійти в історію як перші, хто зумів виграти IEM Cologne 3 рази.

Історія протистояння

Team Vitality та NAVI неодноразово сходилися між собою у матчах різного ґатунку, включно з фіналами великих турнірів.

Одначе, востаннє "народженим перемагати" вдавалося виправдати свою назву в офіційному поєдинку проти французького колективу аж в листопаді 2022 року на IEM Rio Major.

Слід зазначити, що той поєдинок проходив у форматі BO1, а останні три поспіль гри в форматі BO3 NAVI, на жаль, програли.

Історія зустрічей команд / Скриншот з egamersworld.com

Шанси команд на перемогу

З огляду на це, фаворитами змагання Favbet вважає саме Team Vitality, даючи на їхню перемогу коефіцієнт у 1.85.

Водночас шанси на те, що кубок здіймуть над головою їх опоненти з NAVI є меншими та оцінюються у 2.00.

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Головні інтриги

Окрім питання про те, хто ж все-таки додасть в свою колекцію престижний трофей, поєдинок сповнений й інших інтриг.

Зокрема: