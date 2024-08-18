18 серпня о 18:00 за Києвом розпочнеться гранд-фінал IEM Cologne 2024 у якому зійдуться найсильніші команди турніру – Team Vitality та Natus Vincere, інформує Games 24.
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У якому форматі відбудеться матч та що стоїть на кону
Грандіозний фінал пройде у форматі BO5 – себто команди гратимуть в пул з 5 карт, до 3 перемог.
Окрім грошової винагороди у 400 тисяч доларів та путівки на IEM Katowice 2025 (2 місце отримає лише $180 тисяч), на кону стоїть історичне досягнення.
Річ у тому, що Natus Vincere наразі ділить першу сходинку з легендарним бразильським колективом SK за титулами переможців цього турніру – в обох по 2 перемоги в Кельні.
Отож, у разі успішного результату, саме інтернаціональна команда української організації може стати одноосібним лідером в цьому показнику та ввійти в історію як перші, хто зумів виграти IEM Cologne 3 рази.
Історія протистояння
Team Vitality та NAVI неодноразово сходилися між собою у матчах різного ґатунку, включно з фіналами великих турнірів.
Одначе, востаннє "народженим перемагати" вдавалося виправдати свою назву в офіційному поєдинку проти французького колективу аж в листопаді 2022 року на IEM Rio Major.
Слід зазначити, що той поєдинок проходив у форматі BO1, а останні три поспіль гри в форматі BO3 NAVI, на жаль, програли.
Історія зустрічей команд / Скриншот з egamersworld.com
Шанси команд на перемогу
З огляду на це, фаворитами змагання Favbet вважає саме Team Vitality, даючи на їхню перемогу коефіцієнт у 1.85.
Водночас шанси на те, що кубок здіймуть над головою їх опоненти з NAVI є меншими та оцінюються у 2.00.
Головні інтриги
Окрім питання про те, хто ж все-таки додасть в свою колекцію престижний трофей, поєдинок сповнений й інших інтриг.
Зокрема:
- Триває битва за звання MVP турніру, до якого наразі найближчими є одразу 2 гравці NAVI: Валерій "b1t" Ваховський та Іван "iM" Міхай з рейтингами 2.0 у 1.38 та 1.35 відповідно. В спину їм дихає зірка Vitality – Матьє "zywOo" Ербо з показником у 1.32.
- Усім цікаво чи отримає легендарний тренер NAVI Андрій "b1ad3" Городенський нове фото в Instagram, адже у нього існує традиція виставляти туди знимки лише з новими трофеями.
- Чи завершиться переможна хода "народжених перемагати" на мапі Mirage, де вони ось уже 12 матчів поспіль не знають поразок.