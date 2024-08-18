18 августа в 18:00 по Киеву начнется гранд-финал IEM Cologne 2024 в котором сойдутся сильнейшие команды турнира – Team Vitality и Natus Vincere, информирует Games 24.
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В каком формате состоится матч и что стоит на кону
Грандиозный финал пройдет в формате BO5 – то есть команды будут играть в пул из 5 карт, до 3 побед.
Кроме денежного вознаграждения в 400 тысяч долларов и путевки на IEM Katowice 2025 (2 место получит только $180 тысяч), на кону стоит историческое достижение.
Дело в том, что Natus Vincere сейчас делит первую строчку с легендарным бразильским коллективом SK по титулам победителей этого турнира – у обоих по 2 победы в Кельне.
Поэтому, в случае успешного результата, именно интернациональная команда украинской организации может стать единоличным лидером в этом показателе и войти в историю как первые, кто сумел выиграть IEM Cologne 3 раза.
История противостояния
Team Vitality и NAVI неоднократно сходились между собой в матчах различного уровня, включая финалы крупных турниров.
Однако, последний раз "рожденным побеждать" удавалось оправдать свое название в официальном поединке против французского коллектива аж в ноябре 2022 года на IEM Rio Major.
Следует отметить, что тот поединок проходил в формате BO1, а последние три подряд игры в формате BO3 NAVI, к сожалению, проиграли.
История встреч команд / Скриншот с egamersworld.com
Шансы команд на победу
Учитывая это, фаворитами соревнования Favbet считает именно Team Vitality, давая на их победу коэффициент в 1.85.
В то же время шансы на то, что кубок поднимут над головой их оппоненты из NAVI меньше и оцениваются в 2.00.
Главные интриги
Кроме вопроса о том, кто же все-таки добавит в свою коллекцию престижный трофей, поединок полон и других интриг.
В частности:
- Продолжается битва за звание MVP турнира, к которому сейчас ближе всего сразу 2 игрока NAVI: Валерий "b1t" Ваховский и Иван "iM" Михай с рейтингами 2.0 в 1.38 и 1.35 соответственно. В спину им дышит звезда Vitality – Матье "zywOo" Эрбо с показателем 1.32.
- Всем интересно получит ли легендарный тренер NAVI Андрей "b1ad3" Городенский новое фото в Instagram, ведь у него существует традиция выставлять туда снимки только с новыми трофеями.
- Завершится ли победное шествие "рожденных побеждать" на карте Mirage, где они уже 12 матчей подряд не знают поражений.