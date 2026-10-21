Реліз довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 наближається, а різниця між новою грою та її попередницею виглядає просто разюче, повідомляє GearOS Play's на YouTube.

Порівняння технологій та еволюція графіки

Блогер переніс новий ролик GTA 6 на рушій попередньої частини буквально за кілька днів після його офіційного виходу.

Ентузіаст повністю відтворив сценічне оповідання, використавши головного героя GTA 5 Майкла та його дружину Аманду замість нових протагоністів Джейсона й Люсії.

Хоча вулиці Лос-Сантоса не змінились на Вайс-Сіті, порівняння продемонструвало величезну візуальну прірву між іграми.

Відео блогера: перегляньте ролик

Близькі плани у відтвореному відео оголили застарілі текстури гри 2013 року, які виглядають чіткими лише з великої відстані на тлі загальної панорами міста.

Система освітлення у GTA 5 значно поступається реалістичній фізиці світла у GTA 6, через що персонажі старого зразка здаються пласкими. Попри те, що водні поверхні та відображення у грі тринадцятирічної давнини досі тримають планку, загальна деталізація нової частини виводить серію на принципово інший рівень

Перехід до тривимірної графіки у GTA 3, ймовірно, був найвражаючим, але кожна нова гра серії GTA завжди стає однією з найкрасивіших у своєму поколінні,

– прокоментував редактор видання GameRant Дрю Свонсон.

Глядачі у коментарях під відео також відзначили стрибок якості. Один із користувачів підкреслив, що на тлі графіки GTA 6 остання версія GTA 5 сприймається як застаріла San Andreas.

Той самий трейлер у GTA 6: дивіться відео

Нагадаємо, що офіційний реліз Grand Theft Auto 6 розробники призначили на 19 листопада 2026 року.