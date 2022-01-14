Фінансові аналітики стверджують, що знають вікно релізу GTA VI: коли чекати на гру

Фанати франшизи GTA з нетерпінням очікують на вихід нової частини і як свідчить аналіз фінансового звіту компанії Take-Two це може статися швидше, ніж вони думають.

Величезна кількість геймерів вже дуже довго чекає коли ж з'явиться наступна гра легендарної серії Grand Theft Auto. Деякі вважають, що цього не станеться допоки GTA 5 та GTA Online стабільно приносять Rockstar шалені прибутки навіть попри те, що їх реліз відбувся вже майже 10 років тому.

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Але іншої думки аналітики, які помітили цікаву деталь у фінансовому звіті материнської компанії та видавців ігор Rockstar – Take-Two.

Річ у тому, що гіганти ринку очікують збільшення сукупного річного темпу росту на 14% у 2024 році. На думку спеціалістів це вказує на те, що Take-Two планують великий реліз на фінансовий рік, що закінчиться 31 березня 2024 року. Що своєю чергою дає підстави вважати, що ймовірний запуск GTA 6 може відбутися вже у першому кварталі того ж року.

Про це розповів фінансовий аналітик компанії Cowen Дуг Кройц. Фінансист також додав, що Take-Two і раніше, через поставлені фінансові цілі. "натякали" на період виходу своїх ігор, як це було із Grand Theft Auto V.

Франклін у GTA 5 / зображення rockstargames.com

Інший аналітик з Jefferies також підтримав здогадки колеги, написавши у своїй недавній дослідницькій статті, що лише великі проєкти можуть спричинити такі оптимістичні прогнози керівництва компанії й це вказує на велику ймовірність, що до кінця 2024 року Rockstar випустять нову гру.

Проте чи буде це GTA? Думки щодо цього розійшлися, адже як зазначив авторитетний інсайдер Том Хендерсон у своєму твітері, 14% – це дуже малий показник, якщо дивитися на ситуацію в розрізі попередніх років. Наприклад перед виходом тієї ж GTA 5 запланований річний темп росту у подібному звіті Take-Two становив 110%, а перед запуском RDR 2 – 60%.

Якби там не було, наразі з новин від Rockstar відомо лише те, що студія готує реліз версій Grand Theft Auto V для PS5 і Xbox Series X у березні цього року.