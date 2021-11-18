Поки GTA: The Trilogy – Definitive Edition страждає через какофонію багів та загальний рівень виконання, паралельно потопаючи у хвилі хейту й отримуючи нещадні оцінки – деякі геймери все ж знаходять в собі сили дослідити кожен куточок невдалих ремастерів. Іноді їм навіть вдається знайти щось цікаве.

До теми Баг, якому вже 20 років: геймер знайшов у ремастері GTA III недолік, який існував й в оригіналі

Трилогія від Rockstar, що нещодавно вийшла на ПК і консолях, є сучасним ремастером Grand Theft Auto III, GTA: Vice City та GTA: San Andreas.

Саме в останній грі користувач твітеру під ніком morsmutual_ зробив цікаву знахідку, якою потому поділився у мережі.

У готелі Lil'Probe'Inn геймер знайшов стіну, прикрашену низкою картинок. От тільки на них красуються не "Мона Ліза" чи "Чорний квадрат" а віртуальні фотографії є різними місцями з ігор студії Rockstar у яких пролітають НЛО. Серед них можна впізнати Гуарму з Red Dead Redemption 2 та Лос-Сантос із GTA 5.

Однак деяких особливо уважних геймерів спантеличила конкретна світлина, на якій зображено гарний білий будинок серед зелені та пальм, який ніхто із фанатів Rockstar не зміг ідентифікувати.

У спільноті швидко виникли думки про те, що це може бути пасхалкою від розробників зі скриншотом їх майбутньої гри – довгоочікуваної GTA 6.

Той самий будиночок (приближений скриншот) / зображення з Twitter

Знахідка миттєво розділила геймерів на два табори: одні стверджують, що це просто чергове зображення із GTA 5 інші ж наполягають на версії про пасхалку, підкріплюючи її різноманітними доказами. За словами прихильників другої теорії – вони провели в GTA 5 просто безліч часу від її релізу і жодного разу не бачили цього будинку.

Також на їх стороні опинилося саме небо, адже на зображенні видно волюметричні хмари – новітню технологію, яку Rockstar встигли використати лише у RDR 2, проте сама будівля аж ніяк не може бути із цього вестерну.

До теми Услід за мапою в мережі з'явився ймовірний скриншот із ранньої версії GTA VI: фото

Своєю чергою геймер під ніком acreativetitle зазначив, що цей будинок вельми схожий на оселю із популярного серіалу 80–их "Золоті дівчата" події якого проходили у Маямі. І ось тут для прихильників теорії про пасхалку все стало на свої місця.

Річ у тому, що майже всі попередні чутки про GTA 6 також вказували на те, що події гри будуть відбуватися в оновленому аналогу Vice City, прототипом якого у реальному світі якраз і є Маямі, штат Флорида.

Будинок із серіалу "Золоті дівчата" / зображення з Twitter

Зрозуміло, що фанати, які стільки років чекають на бодай якусь звістку про GTA 6 вже починають бачити натяки на неї у будь-чому, проте слід зазначити, що їхні припущення важко назвати абсурдними.

Проте як завжди, правду ми дізнаємося лише тоді коли довгоочікуване продовження однієї з найвідоміших франшиз відеоігор у світі отримає офіційний анонс.