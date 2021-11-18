Пока GTA: The Trilogy – Definitive Edition страдает из-за какофонии багов и общего уровня исполнения, параллельно утопая в волне хейта и получая беспощадные оценки – некоторые геймеры все же находят в себе силы исследовать каждый уголок неудачных ремастеров. Иногда им даже удается найти что-нибудь интересное.

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Недавно вышедшая на ПК и консолях трилогия от Rockstar является современным ремастером Grand Theft Auto III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Именно в последней игре пользователь твиттера под ником morsmutual_ сделал интересную находку, которой потом поделился в сети.

В отеле Lil'Probe'Inn геймер обнаружил стену, украшенную рядом картинок. Вот только на них красуются не "Мона Лиза" или "Черный квадрат", а виртуальные фотографии разных мест из игр студии Rockstar, в которых пролетают НЛО. Среди них можно узнать Гуарму из Red Dead Redemption 2 и Лос-Сантос из GTA 5.

Однако некоторых особенно внимательных геймеров озадачила конкретная фотография, на которой изображен красивый белый дом среди зелени и пальм, который никто из фанатов Rockstar не смог идентифицировать.

В сообществе быстро возникли мысли о том, что это может быть пасхалкой от разработчиков со скриншотом их будущей игры – долгожданной GTA 6.

Тот самый домик (приближенный скриншот) / изображение из Twitter

Находка мгновенно разделила геймеров на два лагеря: одни утверждают, что это просто очередное изображение из GTA 5, другие же настаивают на версии о пасхалке, подкрепляя ее различными доказательствами. По словам сторонников второй теории – они провели в GTA 5 просто уйму времени с момента ее релиза и ни разу не видели этого дома.

Также на их стороне оказалось само небо, ведь на изображении видны волюметрические облака – новейшая технология, которую Rockstar успели использовать только в RDR 2, однако само здание никак не может быть из этого вестерна.

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В свою очередь геймер под ником acreativetitle отметил, что этот дом весьма похож на жилье из популярного сериала 80–ых "Золотые девочки" события которого проходили в Майами. И вот здесь для приверженцев теории о пасхалке все стало на свои места.

Дело в том, что почти все предыдущие слухи о GTA 6 также указывали на то, что события игры будут происходить в обновленном аналоге Vice City, прототипом которого в реальном мире как раз и является Майами, штат Флорида.

Дом из сериала "Золотые девушки" / изображение из Twitter

Понятно, что фанаты, столько лет ожидающие хоть какого-то известия о GTA 6, уже начинают видеть намеки на нее в чем-либо, однако следует отметить, что их предположения трудно назвать абсурдными.

Однако, как всегда, правду мы узнаем только тогда, когда долгожданное продолжение одной из самых известных франшиз видеоигр в мире получит официальный анонс.