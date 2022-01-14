Огромное количество геймеров уже очень долго ждет, когда же появится следующая игра легендарной серии Grand Theft Auto. Некоторые считают, что этого не произойдет, пока GTA 5 и GTA Online стабильно приносят Rockstar сумасшедшие прибыли, даже несмотря на то, что их релиз состоялся почти 10 лет назад.

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Но другого мнения аналитики, заметившие интересную деталь в финансовом отчете материнской компании и издателей игр Rockstar – Take-Two.

Дело в том, что гиганты рынка ожидают увеличения совокупного годового темпа роста на 14% в 2024 году. По мнению специалистов, это указывает на то, что Take-Two планируют большой релиз на финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года. Что в свою очередь дает основания полагать, что вероятный запуск GTA 6 может состояться уже в первом квартале того же года.

Об этом рассказал финансовый аналитик компании Cowen Дуг Кройц. Финансист также добавил, что Take-Two и прежде посредством поставленных финансовых целей, "намекали" на период выхода своих игр, как это было с Grand Theft Auto V.

Франклин в GTA 5 / изображение rockstargames.com

Другой аналитик из Jefferies также поддержал догадки коллеги, написав в своей недавней исследовательской статье, что только крупные проекты могут вызвать такие оптимистичные прогнозы руководства компании и это указывает на большую вероятность, что к концу 2024 года Rockstar выпустят новую игру.

Однако будет ли это GTA? Мнения по этому поводу разошлись, ведь как отметил авторитетный инсайдер Том Хендерсон в своем твиттере, 14% – это очень маленький показатель, если смотреть на ситуацию в разрезе предыдущих лет. Например, перед выходом той же GTA 5 запланированный годовой темп роста в подобном отчете Take-Two составил 110%, а перед запуском RDR 2 – 60%.

Как бы то ни было, сейчас из новостей от Rockstar известно только то, что студия готовит релиз версий Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series X в марте этого года.