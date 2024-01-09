Звичайна вартість гри для українських геймерів – 415 гривень. Приємна знижка в 90% від вартості залишається доступною до 15 січня.

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Firewatch з приємною знижкою

Пригодницька гра Firewatch від першої особи отримала величезну похвалу як від критиків, так і від геймерів за захопливий ігровий процес, блискуче звукове оформлення та чудові діалоги.

Ця гра, розроблена вашингтонською студією Campo Santo на движку Unite, розійшлася тиражем у 2,5 мільйона копій ще до 2018 року. Для багатьох геймерів вона стала улюбленою інді-зіркою в індустрії відеоігор.

До 15 січня включно гра доступна на сервісі Steam всього за 41 гривню. Набір, який також включає саундтреки, також отримав приємну знижку в 68% – зараз він коштує 181 гривню замість 564.

Трейлер гри Firewatch: дивіться відео

У центрі історії Firewatch перебуває пожежний оглядач на ім'я Генрі в Національному лісі Шошон, через рік після пожеж у Єллоустоунському національному парку 1988 року.

Через місяць після його першого робочого дня з ним та його керівником Далілою починають відбуватися дивні речі, пов'язані зі змовою, що сталася кілька років раніше. Хоча все проходження гри займе лише близько 4 годин, вони подарують вам неймовірну історію.