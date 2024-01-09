Обычная стоимость игры для украинских геймеров – 415 гривен. Приятная скидка в 90% стоимости остается доступной до 15 января.

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Firewatch с приятной скидкой

Приключенческая игра Firewatch от первого лица получила огромную похвалу как от критиков, так и от геймеров за увлекательный игровой процесс, блестящее звуковое оформление и отличные диалоги.

Эта игра, разработанная вашингтонской студией Campo Santo на движке Unite, разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий еще до 2018 года. Для многих геймеров она стала любимой инди-звездой в индустрии видеоигр.

До 15 января включительно игра доступна на сервисе Steam всего за 41 гривну. Набор, также включающий саундтреки, также получил приятную скидку в 68% – сейчас он стоит 181 гривну вместо 564.

Трейлер игры Firewatch: смотрите видео

В центре истории Firewatch находится пожарный обозреватель по имени Генри в Национальном лесу Шошон, через год после пожаров в Йеллоустоунском национальном парке 1988 года.

Через месяц после его первого рабочего дня с ним и его руководителем Далилой начинают происходить странные вещи, связанные с заговором, произошедшим несколько лет раньше. Хотя все прохождение игры займет всего около 4 часов, они подарят вам невероятную историю.