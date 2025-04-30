Улюблена гра повертається на Android після 10 років, додаючи нові світи і персонажів

Flappy Bird повертається на Android після десятиліття мовчання. Гра, яка колись підірвала мобільний геймінг, отримала оновлення з новими світами, персонажами та режимами, зберігаючи знайому ґеймплейну формулу.

Flappy Bird повернулась

Одна з найпопулярніших мобільних аркад 2010-х – Flappy Bird – знову доступна для користувачів Android після десятирічної паузи. У оновленій версії гри з’явилися нові персонажі, світи та режим "Квест", а завантажити її безкоштовно можна виключно через Epic Games Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Flappy Bird уперше з’явилася у 2013 році, створена в'єтнамським інді-розробником Донгом Нгуєном. Гра швидко підкорила мобільний ринок завдяки простому, але захопливому ґеймплею, стилізованому під класичну графіку Nintendo. Вона посіла перші місця в Google Play та App Store, отримавши понад 50 мільйонів завантажень.

Утім, вже у лютому 2014 року Нгуєн прибрав гру з магазинів, заявивши, що вона "руйнує його життя", хоча на той момент він заробляв на ній приблизно 50 000 доларів на день. Після видалення гри почався справжній бум: користувачі продавали смартфони з попередньо встановленою Flappy Bird за шалені суми.

Розробник встиг перенести гру на Fire TV, але у 2024 році втратив торгову марку на користь компанії Gametech Holdings. Внаслідок цього з’явилася неофіційна версія – The Flappy Bird Foundation – яка викликала хвилю критики через впровадження криптовалюти. Сам Нгуєн відмежувався від цього проєкту у соцмережах, підкресливши, що не має до нього жодного стосунку і не підтримує криптовалюту.

У 2025 році на Android вийшла нова офіційна версія Flappy Bird – з оновленим контентом, класичним режимом і новим "Квестом", що додає завдання та випробування. Усі елементи гри витримані в дусі оригіналу: натискання, труби, перешкоди – але тепер із додатковими світами та новими героями.

Важливо, що нова версія тримається подалі від криптовалют та NFT. Розмір файлу встановлення – 129 мегабайтів, а для гри потрібно мати Android 6.0 або новішу версію. iOS-версія наразі в розробці, однак її дата виходу ще не оголошена.

Представники проєкту зазначають, що мають плани щодо інших платформ, але поки не можуть поділитися деталями.

Нова версія Flappy Bird також отримала трейлер: дивіться відео