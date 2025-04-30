Flappy Bird вернулась

Одна из самых популярных мобильных аркад 2010-х – Flappy Bird – снова доступна для пользователей Android после десятилетней паузы. В обновленной версии игры появились новые персонажи, миры и режим "Квест", а скачать ее бесплатно можно исключительно через Epic Games Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Flappy Bird впервые появилась в 2013 году, создана вьетнамским инди-разработчиком Донгом Нгуеном. Игра быстро покорила мобильный рынок благодаря простому, но увлекательному геймплею, стилизованном под классическую графику Nintendo. Она заняла первые места в Google Play и App Store, получив более 50 миллионов загрузок.

Впрочем, уже в феврале 2014 года Нгуен убрал игру из магазинов, заявив, что она "разрушает его жизнь", хотя на тот момент он зарабатывал на ней примерно 50 000 долларов в день. После удаления игры начался настоящий бум: пользователи продавали смартфоны с предустановленной Flappy Bird за баснословные суммы.

Разработчик успел перенести игру на Fire TV, но в 2024 году потерял торговую марку в пользу компании Gametech Holdings. Вследствие этого появилась неофициальная версия – The Flappy Bird Foundation – которая вызвала волну критики из-за внедрения криптовалюты. Сам Нгуен отмежевался от этого проекта в соцсетях, подчеркнув, что не имеет к нему никакого отношения и не поддерживает криптовалюту.

В 2025 году на Android вышла новая официальная версия Flappy Bird – с обновленным контентом, классическим режимом и новым "Квестом", что добавляет задания и испытания. Все элементы игры выдержаны в духе оригинала: нажатия, трубы, препятствия – но теперь с дополнительными мирами и новыми героями.

Важно, что новая версия держится подальше от криптовалют и NFT. Размер установочного файла – 129 мегабайт, а для игры нужно иметь Android 6.0 или более новую версию. iOS-версия пока в разработке, однако ее дата выхода еще не объявлена.

Представители проекта отмечают, что имеют планы относительно других платформ, но пока не могут поделиться деталями.

Новая версия Flappy Bird также получила трейлер: смотрите видео