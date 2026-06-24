Нова ера Fnatic: український вектор та амбітні плани

Шлях Микити у складі Fnatic не був простим із самого початку. Його поява в команді викликала певні суперечки у спільноті, оскільки він замінив Кая "⁠CYPHER⁠" Вотсона. Попри початкові труднощі та скептицизм, молодий гравець зумів довести свою професійну придатність завдяки наполегливій праці та стабільним результатам на сервері, пише HLTV.

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Протягом останніх трьох місяців jackasmo продемонстрував вражаючу ігрову форму, піднявши свій індивідуальний рейтинг до позначки 1,18. Такі показники дозволили йому не лише закріпитися в основі, а й увірватися до двадцятки найкращих молодих гравців світу за версією HLTV Prospects.

Зараз організація переживає період глобальної трансформації. Найголовнішою новиною стало розставання з легендарним ветераном Фредді "⁠KRIMZ⁠" Йоханссоном, який захищав кольори Fnatic протягом багатьох років. 32-річний шведський гравець, чий рейтинг складає 1,03 за підсумками 2577 зіграних мап, продовжить кар'єру в команді EYEBALLERS. Його відхід маркує кінець цілої епохи для клубу та відкриває двері для повного оновлення складу.

Керівництво Fnatic прийняло стратегічне рішення відмовитися від англомовного ростера на користь формування українського ядра. Наразі активний склад команди виглядає так:

Родіон "⁠fEAR⁠" Смик (25 років).

Дмитро "⁠jambo⁠" Семера (21 рік).

Микита "⁠jackasmo⁠" Скиба (19 років).

Віктор "⁠Br4tkO⁠" Кондратець (19 років).

Тренує колектив 27-річний латвійський фахівець Мікс "⁠Independent⁠" Сіліньш.

Пошуки п'ятого гравця тривають, і все вказує на те, що це також буде українець. Протягом останніх двох тижнів команда активно тестувала потенційних кандидатів. Зокрема, Fnatic зіграли один LAN-турнір із 22-річним Захаром "⁠Polbandana⁠" Сіледчиком.

Попри індивідуальні успіхи jackasmo, командні результати Fnatic поки що залишаються нестабільними. На цей час склад посідає 72-ге місце у світовому рейтингу Valve (VRS) та 58-му сходинку за версією HLTV.