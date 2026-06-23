Крах у Кельні та оновлення світових табелів

Турнір IEM Cologne Major 2026, який проходив у Німеччині з 2 по 21 червня, став справжнім випробуванням для еліти світового Counter-Strike 2. Змагання з призовим фондом 1 мільйон 250 тисяч доларів зібрало найсильніші колективи планети, проте для українського клубу Natus Vincere поїздка до "собору Counter-Strike" – легендарної LANXESS Arena – завершилася передчасно. "Народжені перемагати" приїхали на турнір у статусі чемпіонів IEM Atlanta, але не змогли подолати межу третього етапу, нагадує 24 Канал.

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Фатальним для NAVI став поєдинок проти G2 Esports, який відбувся 16 червня. Попри героїчні зусилля Ігоря "w0nderful" Жданова, який на першій карті Dust2 виграв неймовірний клатч один проти чотирьох із двома одиницями здоров'я, втримати перевагу не вдалося.

Після перемоги на першій локації (13:11), команда поступилася на Inferno (14:16 в овертаймах) та остаточно програла на Mirage (10:13). Цей результат став першим випадком за довгий час, коли NAVI не змогли вийти у плей-оф мейджора.

Одразу після вильоту портал HLTV оновив свій рейтинг команд, відобразивши нову реальність, у якій український гранд стрімко втратив статус одного з головних претендентів на лідерство.

Круте піке Natus Vincere: цифри та причини падіння

Динаміка рейтингу NAVI протягом останнього тижня виглядає невтішно для фанатів. Станом на 15 червня 2026 року команда посідала другу сходинку світового чарту, маючи в активі 657 очок. Проте вже 22 червня, після підбиття підсумків групових стадій мейджора, колектив опустився на п'яте місце, втративши три позиції. Зараз у розпорядженні NAVI є 613 очок, що свідчить про серйозний регрес на тлі успіхів конкурентів.

Головний тренер команди Андрій "B1ad3" Городенський вважає, що такий результат є закономірним відображенням поточної форми гравців. Раніше він вказав на те, що колектив не зміг впоратися з тиском, часто ігнорував тактичні напрацювання і команди тренера.

Ми мали всі шанси в матчі проти Falcons та в грі з G2, але якщо ви не закриваєте раунди з перевагою, це означає, що ви не готові грати в плей-оф,

– прокоментував тренер Natus Vincere Андрій "B1ad3" Городенський.

Наставник також додав, що пасивна гра в ситуаціях із чисельною перевагою (наприклад, 5 проти 3 або 4 проти 2) неприпустима для команд такого рівня. Тепер організація готується до глибокого аналізу та можливих змін у складі.

Це сезон трансферів, агенти приходитимуть до нас і робитимуть пропозиції. Я поспілкуюся з організацією та спробую побудувати план, щоб стати сильнішими наступного сезону,

– заявив Андрій Городенський.

Нове обличчя першої десятки: хто тепер править світом CS2

Рейтинг HLTV від 22 червня демонструє не лише падіння NAVI, а й стрімкий злет інших колективів, які скористалися осічкою фаворитів. На вершині списку залишається Vitality. А от далі ситуація змінилася радикально.

Перша десятка світу станом на 22 червня 2026 року виглядає так:

Vitality – стабільно перше місце.

Falcons – піднялися на 2 позиції (859 очок), скориставшись впевненою грою в Кельні.

Spirit – зберегли за собою третю сходинку.

FURIA – додали 1 позицію, піднявшись на четверте місце.

Natus Vincere – втратили 3 позиції, опустившись на п'яте місце.

Aurora – піднялися на 1 пункт (шосте місце).

G2 Esports – зробили ривок на 5 позицій угору після перемоги над NAVI, посівши сьоме місце.

9z – головна сенсація турніру, команда злетіла відразу на 7 позицій і тепер замикає вісімку найкращих.

MOUZ – опустилися на 1 позицію (дев'яте місце).

BetBoom Team – увірвалися в десятку, додавши 4 пункти.

Поза межами топ-10 опинилися такі команди, як The MongolZ, Legacy та GamerLegion, які ще тиждень тому претендували на високі місця.

Що стосується інших українських команд, то B8 зараз займає 15-ту сходинку, піднявшись на 1 пункт вгору. Те саме відбулося й з Monte, яка сьогодні на 20-му місці. А от Passion UA, котра на турнір потрапити не змогла, залишається на стабільному 39-му місці.

Попри те, що NAVI все ще залишаються у п'ятірці найкращих, відстань до лідерів збільшується. Наступні тижні стануть визначальними для багатьох клубів, оскільки трансферне вікно та підготовка до нового сезону можуть знову переформатувати розстановку сил у світовому Counter-Strike.