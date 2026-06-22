Турнір IEM Cologne Major 2026 став знаковою подією для всієї спільноти, зібравши найкращі колективи планети в Німеччині, про що детально повідомляє видання HLTV. Фінальна стадія плей-оф продемонструвала неймовірний рівень конкуренції, де кожен матч перетворювався на справжню драму з овертаймами та індивідуальними подвигами.

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Як дограли чвертьфінали

Протистояння між Spirit та G2 у чвертьфіналі вже встигли охрестити справжньою класикою.

Матч розпочався на карті Overpass, де G2 змогли захопити ініціативу завдяки впевненій грі Неманьї "huNter-" Ковача та перемогти з рахунком 13:9.

Проте Spirit відповіли на Dust2, забезпечивши своїй команді перемогу 16:14 в овертаймі.

Вирішальна битва на Mirage перетворилася на марафон із чотирма овертаймами. Попри героїчні зусилля Матуша "MATYS" Шімко, який зробив 71 вбивство за серію, Spirit дотиснули суперника з рахунком 25:22.

У результаті G2 покинули турнір, а Spirit пройшли до півфіналу.

Паралельно Falcons змагалися з чинними чемпіонами Vitality. Falcons виграли Anubis (13:11), поступилися на Inferno (11:13), але виявилися сильнішими на вирішальній Dust2 (13:11). Зірковий Матьє "ZywOo" Ербо продемонстрував бляклу гру на двох картах, що не дозволило Vitality захистити свій титул. Falcons вибили чемпіонів і вирушили назустріч новим викликам.

Півфінали

У півфіналі Falcons продовжили свою переможну ходу, здолавши Spirit. Хоча ця серія була напруженою, Falcons продемонстрували кращу командну взаємодію та вогневу міць, що дозволило їм забронювати місце у фіналі. Для Spirit цей шлях завершився на стадії 3 – 4 місця.

Інший півфінальний поєдинок звів бразильців із FURIA та команду Aurora. Бразильський колектив домінував протягом усієї зустрічі, не давши супернику жодного шансу. На Dust2 вони перемогли з рахунком 13:9, а на Nuke влаштували справжній розгром – 13:4. Енгін "MAJ3R" Кюпелі після матчу зазначив, що команда зробила все можливе, але цього виявилося замало проти такої форми FURIA.

Ми граємо в той Counter-Strike, який приніс нам перемоги минулого року. Це гра, де ми дуже швидко поєднуємо елементи та добре розуміємо, як можемо допомогти один одному. Я відчуваю, що зараз ми демонструємо якісну гру,

– прокоментував капітан команди FURIA Габріель "FalleN" Толедо.

Фінал

Гранд-фінал у форматі до трьох перемог (Best of 5) став бенефісом Falcons. Вони повністю домінували над FURIA, закривши серію з рахунком 3 – 0 за картами. На кожній із трьох карт – Mirage, Anubis та Inferno – Falcons перемагали з однаковим результатом 13:8.

За підсумками турніру гравець m0NESY (росіянин, який грає на боці Falcons) виборов звання MVP, маючи загальний рейтинг 1,25. Ця перемога також стала історичною для Ніколи "NiKo" Ковача, який виграв свій перший мейджор після 17 спроб.

Це безумовно вартувало очікування. Я думаю, що я є яскравим прикладом – ніколи не здавайтеся. Ніколи не відмовляйтеся від своїх мрій, від свого життя. Продовжуйте вірити. Ви досягнете успіху. Це буде важко. Це буде боляче. Але ви, чорт забирай, отримаєте це,

– заявив гравець команди Falcons Нікола "NiKo" Ковач.

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Трохи про турнір

Турнір проходив із 2 по 21 червня 2026 року в Кельні. Організатори залучили 32 команди, які змагалися у три етапи за швейцарською системою, після чого вісім найкращих колективів потрапили до плей-оф на арену LANXESS.

Загальний призовий фонд склав 1 мільйон 250 тисяч доларів. Переможці, Team Falcons, отримали 500 тисяч доларів. Срібні призери FURIA заробили 170 тисяч доларів, а команди Team Spirit та Aurora Gaming, які розділили 3 – 4 місця, отримали по 80 тисяч доларів кожна.