Поражение в Кельне и обновление мировых рейтингов

Турнир IEM Cologne Major 2026, который проходил в Германии со 2 по 21 июня, стал настоящим испытанием для элиты мирового Counter-Strike 2. Соревнование с призовым фондом в 1 миллион 250 тысяч долларов собрало сильнейшие команды планеты, однако для украинского клуба Natus Vincere поездка в "собор Counter-Strike" – легендарную LANXESS Arena – завершилась преждевременно. "Рожденные побеждать" приехали на турнир в статусе чемпионов IEM Atlanta, но не смогли преодолеть барьер третьего этапа, напоминает 24 Канал.

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Фатальным для NAVI стал поединок против G2 Esports, который состоялся 16 июня. Несмотря на героические усилия Игоря "w0nderful" Жданова, который на первой карте Dust2 выиграл невероятный клатч один против четырёх, имея всего две единицы здоровья, удержать преимущество не удалось.

После победы на первой карте (13:11) команда уступила на Inferno (14:16 в овертаймах) и окончательно проиграла на Mirage (10:13). Этот результат стал первым случаем за долгое время, когда NAVI не смогли выйти в плей-офф мейджора.

Сразу после вылета портал HLTV обновил свой рейтинг команд, отразив новую реальность, в которой украинский гранд стремительно утратил статус одного из главных претендентов на лидерство.

Резкий спад Natus Vincere: цифры и причины падения

Динамика рейтинга NAVI за последнюю неделю выглядит неутешительно для фанатов. По состоянию на 15 июня 2026 года команда занимала второе место в мировом чарте, имея в активе 657 очков. Однако уже 22 июня, после подведения итогов группового этапа мейджора, команда опустилась на пятое место, потеряв три позиции. Сейчас в распоряжении NAVI 613 очков, что свидетельствует о серьезном регрессе на фоне успехов конкурентов.

Главный тренер команды Андрей "B1ad3" Городенский считает, что такой результат является закономерным отражением текущей формы игроков. Ранее он отметил, что команда не смогла справиться с давлением, часто игнорировала тактические наработки и указания тренера.

У нас были все шансы в матче против Falcons и в игре с G2, но если вы не закрываете раунды с преимуществом, это означает, что вы не готовы играть в плей-офф,

– прокомментировал тренер Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский.

Наставник также добавил, что пассивная игра в ситуациях с численным преимуществом (например, 5 против 3 или 4 против 2) недопустима для команд такого уровня. Теперь организация готовится к глубокому анализу и возможным изменениям в составе.

Это сезон трансферов, агенты будут приходить к нам и делать предложения. Я пообщаюсь с организацией и постараюсь разработать план, чтобы стать сильнее в следующем сезоне,

– заявил Андрей Городенский.

Новое лицо первой десятки: кто теперь правит миром CS2

Рейтинг HLTV от 22 июня демонстрирует не только падение NAVI, но и стремительный взлет других коллективов, которые воспользовались осечкой фаворитов. На вершине списка остаётся Vitality. А вот дальше ситуация изменилась радикально.

Первая десятка мира по состоянию на 22 июня 2026 года выглядит так:

Vitality – стабильно первое место.

Falcons – поднялись на 2 позиции (859 очков), воспользовавшись уверенной игрой в Кельне.

Spirit – сохранили за собой третье место.

FURIA – поднялись на одну позицию, заняв четвертое место.

Natus Vincere – потеряли 3 позиции, опустившись на пятое место.

Aurora – поднялись на 1 позицию (шестое место).

G2 Esports – совершили рывок на 5 позиций вверх после победы над NAVI, заняв седьмое место.

9z – главная сенсация турнира, команда взлетела сразу на 7 позиций и теперь замыкает восьмерку лучших.

MOUZ – опустились на 1 позицию (девятое место).

BetBoom Team – ворвались в десятку, прибавив 4 пункта.

Вне топ-10 оказались такие команды, как The MongolZ, Legacy и GamerLegion, которые ещё неделю назад претендовали на высокие места.

Что касается других украинских команд, то B8 сейчас занимает 15-е место, поднявшись на 1 позицию вверх. То же самое произошло и с Monte, которая сегодня находится на 20-м месте. А вот Passion UA, которая не смогла попасть на турнир, остаётся на стабильном 39-м месте.

Несмотря на то, что NAVI по-прежнему остаются в пятерке лучших, отставание от лидеров увеличивается. Следующие недели станут определяющими для многих клубов, поскольку трансферное окно и подготовка к новому сезону могут вновь изменить расстановку сил в мировом Counter-Strike.