Український вектор легендарного тегу

Британська організація Fnatic офіційно оголосила про підписання контракту з Артемом "cairne" Мушинським. Це рішення стало фінальним етапом трансформації команди, яка відтепер має повністю український ростер. Двадцятитрирічний гравець приєднався до колективу, щоб допомогти йому подолати затяжну кризу й повернути втрачені позиції у світовому рейтингу, пише портал HLTV.

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До переходу у Fnatic Артем виступав за шведський клуб Ninjas in Pyjamas. Його шлях у цій команді був непростим: попри те, що він продемонстрував вражаючу гру у складі Inner Circle протягом 2025 року, у шведському ростері його результати стали нестабільними. Сам гравець пояснює це розбіжностями у баченні ігрового процесу.

Ми усвідомили, що наш фундаментальний підхід до гри суттєво відрізняється в деяких важливих аспектах. Зрештою, команді потрібно щось інше, ніж те, що я природно привношу як гравець,

– прокоментував Артем Мушинський причини свого виходу з попереднього колективу.

Тепер Мушинський об'єднає зусилля зі своїм співвітчизником Родіоном "fEAR" Смиком, який виконує роль ігрового лідера. Саме під його керівництвом команда намагатиметься виправити ситуацію в рейтинговій таблиці. Протягом 2026 року Fnatic пережила болюче падіння: після виступу на мейджорі StarLadder у Будапешті колектив опустився з тридцятої на сімдесяту сходинку в рейтингу Valve.

Аналіз оновленого складу

Окрім новачка, основу колективу складають молоді та перспективні українські таланти:

Найвищий індивідуальний рейтинг у команді наразі має двадцятиоднорічний Дмитро "jambo" Семера, чий показник становить 1.11 за результатами 785 зіграних мап. Його стабільність і здатність робити ключові вбивства стануть критично важливими для майбутніх перемог.

Дев'ятнадцятирічний Микита "jackasmo" Скиба також демонструє впевнену гру з рейтингом 1.02. Він є одним із найбільш досвідчених гравців складу за кількістю проведених мап – на його рахунку 806 ігор.

Наймолодшим представником ростера є дев'ятнадцятирічний Віктор "Br4tkO" Кондратець. Попри те, що він провів лише 181 мапу на професійному рівні та має рейтинг 0.96, аналітики вбачають у ньому значний потенціал для росту.

Досвідчений капітан Родіон "fEAR" Смик, якому зараз двадцять п'ять років, має за плечима колосальний багаж із 1058 зіграних мап. Хоча його особистий рейтинг становить 0.92, його головне завдання полягає у координації дій молодих партнерів. Допомагатиме йому в цьому двадцятисемирічний латвійський тренер Мікс "Independent" Сіліньш.

Артем "cairne" Мушинський приходить у команду з рейтингом 1.08, маючи досвід гри на 436 мапах. Його показник вбивств за раунд складає 0,75, що робить його одним із найпотужніших вогневих активів оновленого складу.

Гравець висловив сподівання, що в українськомовному середовищі він зможе почуватися значно комфортніше та повернути свою найкращу форму, яку він демонстрував у 2025 році.

Я сподіваюся, що зміна оточення та знайома мова допоможуть мені зосередитися на грі та реалізувати свій потенціал на повну,

– додав Мушинський у розмові з журналістами.

Наразі Fnatic займає п'ятдесят восьму позицію у світовому рейтингу, проте попереду на команду чекає напружений сезон. Головним викликом для повністю української п'ятірки стане необхідність швидко знайти ігрову хімію та почати підйом до вершини кіберспортивного олімпу, щоб знову гідно представляти легендарний бренд на міжнародній арені.