Украинский вектор легендарного тега

Британская организация Fnatic официально объявила о подписании контракта с Артемом "cairne" Мушинским. Это решение стало завершающим этапом трансформации команды, которая отныне имеет полностью украинский состав. Двадцатитрехлетний игрок присоединился к коллективу, чтобы помочь ему преодолеть затяжной кризис и вернуть утраченные позиции в мировом рейтинге, пишет портал HLTV.

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До перехода в Fnatic Артем выступал за шведский клуб Ninjas in Pyjamas. Его путь в этой команде был непростым: несмотря на то, что он продемонстрировал впечатляющую игру в составе Inner Circle в течение 2025 года, в шведском составе его результаты стали нестабильными. Сам игрок объясняет это расхождениями в видении игрового процесса.

Мы осознали, что наш фундаментальный подход к игре существенно отличается в некоторых важных аспектах. В конечном итоге, команде нужно нечто иное, чем то, что я естественным образом привношу как игрок,

– прокомментировал Артем Мушинский причины своего ухода из прежнего коллектива.

Теперь Мушинский объединит усилия со своим соотечественником Родионом "fEAR" Смыком, который выполняет роль игрового лидера. Именно под его руководством команда будет пытаться исправить ситуацию в рейтинговой таблице. В течение 2026 года Fnatic пережила болезненное падение: после выступления на мейджоре StarLadder в Будапеште коллектив опустился с тридцатой на семидесятую строчку в рейтинге Valve.

Анализ обновленного состава

Помимо новичка, основу команды составляют молодые и перспективные украинские таланты:

Самый высокий индивидуальный рейтинг в команде на данный момент имеет двадцатиоднолетний Дмитрий "jambo" Семера, чей показатель составляет 1,11 по результатам 785 сыгранных карт. Его стабильность и способность совершать ключевые убийства станут критически важными для будущих побед.

Девятнадцатилетний Никита "jackasmo" Скиба также демонстрирует уверенную игру с рейтингом 1,02. Он является одним из самых опытных игроков состава по количеству сыгранных карт – на его счету 806 игр.

Самым молодым представителем ростера является девятнадцатилетний Виктор "Br4tkO" Кондратец. Несмотря на то, что он провел всего 181 карту на профессиональном уровне и имеет рейтинг 0,96, аналитики видят в нем значительный потенциал для роста.

Опытный капитан Родион "fEAR" Смык, которому сейчас двадцать пять лет, имеет за плечами колоссальный опыт – 1058 сыгранных карт. Хотя его личный рейтинг составляет 0,92, его главная задача заключается в координации действий молодых партнеров. Помогать ему в этом будет двадцатисемилетний латвийский тренер Микс "Independent" Силинш.

Артем "cairne" Мушинский приходит в команду с рейтингом 1,08, имея опыт игры на 436 картах. Его показатель убийств за раунд составляет 0,75, что делает его одним из самых мощных огневых активов обновленного состава.

Игрок выразил надежду, что в украиноязычной среде он сможет чувствовать себя гораздо комфортнее и вернуть свою лучшую форму, которую он демонстрировал в 2025 году.

Я надеюсь, что смена обстановки и знакомый язык помогут мне сосредоточиться на игре и полностью раскрыть свой потенциал,

– добавил Мушинский в беседе с журналистами.

В настоящее время Fnatic занимает пятьдесят восьмую позицию в мировом рейтинге, однако впереди команду ждет напряженный сезон. Главным вызовом для полностью украинской пятерки станет необходимость быстро найти игровую химию и начать восхождение к вершине киберспортивного Олимпа, чтобы вновь достойно представлять легендарный бренд на международной арене.