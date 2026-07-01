Новый этап в карьере Виктора Оруджева

Украинский рифлер Виктор "⁠sdy⁠" Оруджев официально получил статус свободного агента. Срок действия его контракта с финской организацией ENCE истек во вторник, о чем представители клуба сообщили публично. Это решение ознаменовало окончание почти двухлетнего периода пребывания игрока в составе организации, хотя последние месяцы Виктор провел вне основного состава. Об этом пишет издание HLTV.

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Это было удовольствием, жаль, что мы не достигли вместе того, чего хотели,

– прокомментировал Виктор "sdy" Оруджев свой уход из организации.

Ситуация вокруг 29-летнего игрока начала меняться еще в марте 2024 года. Тогда руководство ENCE приняло стратегическое решение изменить вектор развития. Организация решила отказаться от международного ростера и сосредоточиться на формировании исключительно финского состава. В рамках этой перестройки клуб выставил всех игроков международного состава на трансфер, а вакантные места в основном составе заняли воспитанники собственной академии, в частности такие игроки, как HENU, millert, teme, Cliqq и Schwarz.

Временное убежище в Passion UA

После перевода на скамейку запасных в марте Виктор Оруджев не остался без игровой практики. Уже в апреле он присоединился к украинской организации Passion UA на правах аренды. В этой команде он должен был временно заменить Азбаяра "⁠Senzu⁠" Мунхболда. Однако этот период оказался недолгим и продлился всего несколько недель.

Несмотря на надежды болельщиков на стабильные выступления sdy в отечественном клубе, Passion UA неожиданно решила завершить соревновательный сезон досрочно. Это произошло на фоне слухов о поиске нового клуба для игроков организации. За время пребывания в аренде Виктор успел сыграть восемь карт в рамках закрытой квалификации к Stake Ranked Episode 2 и турнира IEM Atlanta, продемонстрировав индивидуальный рейтинг 0,85.

Опыт и статистика: что получает новый клуб?

Виктор Оруджев – один из самых титулованных и опытных представителей украинской сцены. За свою долгую карьеру он успел побывать на пяти Major-турнирах и защищать цвета таких именитых коллективов, как Monte и NAVI.

Одним из самых ярких моментов его пребывания в ENCE стала победа на турнире Elisa Masters Espoo в 2024 году. После этого триумфа команда редко появлялась на турнирах высшего уровня (A-tier и S-tier), за исключением выступления на BLAST Bounty.

Общая статистика игрока остается на высоком уровне. За 1971 сыгранную карту его средний рейтинг составляет 1,04. Показатель убийств за раунд составляет 0,70, а смертей – 0,64. Такие цифры подчеркивают стабильность Оруджева как опытного рифлера, способного усилить любую топовую команду.