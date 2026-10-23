5 днів безкоштовного футболу: Football Manager 27 готує несподіваний хід для порятунку репутації

Творці відомого симулятора футболу вирішили піти на безпрецедентний крок, щоб повернути прихильність фанатів. Sports Interactive оголосила про проведення безкоштовного тестування FM 27.

Студія Sports Interactive оголосила про проведення п'ятиденного безкоштовного тестування нової частини Football Manager 27 для всіх ПК-геймерів ще до її офіційного релізу, йдеться на сторінці Football Manager у X.

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Акція триватиме з 29 жовтня до 3 листопада – якраз під час святкування Геловіну.

Оцінити нову гру можна буде на всіх провідних майданчиках для ПК, зокрема Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, а також у сервісах Xbox Game Pass та PC Game Pass.

Тестовий період завершать точно за тиждень до офіційного виходу гри, щоб гравці мали час оформити попереднє замовлення.

Короткий тизер гри: дивіться відео

Такий крок став вимушеною реакцією на катастрофічний реліз попередньої частини – Football Manager 26.

Торішній проєкт зіткнувся з нищівною критикою спільноти через величезну кількість багів, відсутність звичних функцій та проблемний інтерфейс. Перехід команди на новий рушій Unity та триваліший цикл розробки, заради якого навіть пропустили випуск Football Manager 25, не врятували гру від провалу.

У результаті Football Manager 26 отримав найнижчі оцінки в історії франшизи на сервісі Metacritic та посів сьоме місце серед найгірших ігор за всю історію платформи Steam.

Вочевидь, автори проєкту усвідомлюють масштаб проблеми, тому прагнуть довести фанатам, що провели роботу над помилками та повернули серію в правильне річище.