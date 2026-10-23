5 дней бесплатного футбола: Football Manager 27 готовит неожиданный ход, чтобы спасти репутацию

Студия Sports Interactive объявила о проведении пятидневного бесплатного тестирования новой части Football Manager 27 для всех ПК-геймеров еще до ее официального релиза, говорится на странице Football Manager в X.

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Акция продлится с 29 октября по 3 ноября – как раз во время празднования Хэллоуина.

Оценить новую игру можно будет на всех ведущих платформах для ПК, включая Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, а также в сервисах Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Тестовый период завершится ровно за неделю до официального выхода игры, чтобы у игроков было время оформить предзаказ.

Короткая версия тизера игры: смотрите видео

Такой шаг стал вынужденной реакцией на катастрофический релиз предыдущей части – Football Manager 26.

Прошлогодний проект столкнулся с сокрушительной критикой сообщества из-за огромного количества багов, отсутствия привычных функций и проблемного интерфейса. Переход команды на новый движок Unity и более длительный цикл разработки, ради которого даже пропустили выпуск Football Manager 25, не спасли игру от провала.

В результате Football Manager 26 получил самые низкие оценки в истории франшизы на сервисе Metacritic и занял седьмое место среди худших игр за всю историю платформы Steam.

Очевидно, авторы проекта осознают масштаб проблемы, поэтому стремятся доказать фанатам, что проделали работу над ошибками и вернули серию в правильное русло.