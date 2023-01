Forspoken – одна з перших великих AAA-ігор 2023 року. Це одна з багатьох ігор з відкритим світом, які вийдуть цього року, разом зі Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom і Marvel's Spider-Man 2.

Фінальний бос Forspoken

Гра Forspoken отримала доволі суттєвий ажіотаж після анонсу. Та очікування шанувальників, здається, мали тенденцію до зниження відтоді, як Square Enix випустила демо гри.

Демоверсія Forspoken була запущена на PS5 як особливий сюрприз у грудні 2022 року, дозволяючи шанувальникам відчути смак ігрового процесу та відкритого світу. Тепер фінальний бос із Forspoken просочився в Інтернет буквально напередодні офіційного запуску.

На ютуб завантажили 20-хвилинне відео з фінальним босом і самим фіналом Forspoken. Відео починається з масивної декорації, де головний герой Фрей верхи на драконі вбиває натовпи ворогів своєю вогняною атакою.

Потім користувачі отримують короткий огляд дерева навичок Forspoken, де на цьому етапі гри гравець перебуває на рівні 52. Зустріч з босом продовжується з таким же видовищем, оскільки Фрей використовує широкий спектр заклинань і здібностей, доступних у Forspoken.

У кінці ролика, схоже, був фінал гри або ж його частина. Втім, у цьому фіналі можуть бути й додаткові частини, які не потрапили у відео. До слова, відео на ютубі вже заблокували за зверненням правовласника.