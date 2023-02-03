Розробники Fortnite не перестають дивувати шанувальників проєкту різно роду креативом: від нових скінів до внутрішньоігрових концертів відомих виконавців. Однак, схоже, що скоро у грі з'явиться функція, яку мало хто очікував там побачити.

Цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Відповідно до нової інформації, отриманої дата-майнерами, Epic Games зараз серйозно працюють над доданням у гру опції виду від першої особи.

Чутки про розробку подібної можливості ходили уже давно, але нового дихання їм надав відомий інсайдер Shiina.

У своєму твітері він повідомив, що файли з останнього оновлення гри свідчать про те, що невдовзі у Fortnite дійсно з'явиться така опція.

In today's update, Epic Games has added new files for a first-person mode in Battle Royale.



(Thanks to @AyeTSG for making me aware of this) pic.twitter.com/bG3ClFxbbD — Shiina (@ShiinaBR) January 31, 2023

При цьому зазначено, що скоріше за все, це буде окремий ігровий режим, оскільки Fortnite відома якраз своїм видом від третьої особи, що стимулює гравців купувати скіни.

Одначе існує й інша думка, яка стверджує, що подібну можливість буде реалізовано шляхом прив'язки до натискання клавіші прицілювання, як це було у режимі виду від третьої особи у Call of Duty: Modern Warfare II.

Here's our first look at what First-Person will look like once it comes to the game later this year



What you see in this video is obviously a bug, but the final product probably won't look much different.



(via @TwIInXD & @ralisdumb) pic.twitter.com/VcOPWkgXNo — Shiina (@ShiinaBR) January 31, 2023

Наостанок інсайдер поділився концептом того як виглядатиме подібне рішення у Fortninte і, схоже, що шанувальники гри залишилися задоволені побаченим.