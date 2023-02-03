Разработчики Fortnite не перестают удивлять поклонников проекта разного рода креативом: от новых скинов до внутриигровых концертов известных исполнителей. Однако, похоже, скоро в игре появится функция, которую мало кто ожидал там увидеть.

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Согласно новой информации, полученной дата-майнерами, Epic Games сейчас серьезно работают над добавлением в игру опции вида от первого лица.

Слухи о разработке подобной возможности ходили уже давно, но новое дыхание им предоставил известный инсайдер Shiina.

В своем твиттере он сообщил, что файлы последнего обновления игры свидетельствуют о том, что вскоре в Fortnite действительно появится такая опция.

In today's update, Epic Games has added new files for a first-person mode in Battle Royale.



(Thanks to @AyeTSG for making me aware of this) pic.twitter.com/bG3ClFxbbD — Shiina (@ShiinaBR) January 31, 2023

При этом отмечено, что, скорее всего, это будет отдельный игровой режим, поскольку Fortnite известна как раз своим видом от третьего лица, стимулирующим игроков покупать скины.

Однако существует и другое мнение, утверждающее, что подобная возможность будет реализована путем привязки к нажатию клавиши прицеливания, как это было в режиме вида от третьего лица в Call of Duty: Modern Warfare II.

Here's our first look at what First-Person will look like once it comes to the game later this year



What you see in this video is obviously a bug, but the final product probably won't look much different.



(via @TwIInXD & @ralisdumb) pic.twitter.com/VcOPWkgXNo — Shiina (@ShiinaBR) January 31, 2023

Напоследок инсайдер поделился концептом того, как будет выглядеть подобное решение в Fortninte и, похоже, что поклонники игры остались довольны увиденным.