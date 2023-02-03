Дата-майнери стверджують, що у Fortninte з'явиться режим виду від першої особи

Свіжа інформація від дата-майнерів стверджує, що у популярній королівській битві Fortnite з'явиться режим виду від першої особи. Детальніше про це – у матеріалі.

Розробники Fortnite не перестають дивувати шанувальників проєкту різно роду креативом: від нових скінів до внутрішньоігрових концертів відомих виконавців. Однак, схоже, що скоро у грі з'явиться функція, яку мало хто очікував там побачити.

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Відповідно до нової інформації, отриманої дата-майнерами, Epic Games зараз серйозно працюють над доданням у гру опції виду від першої особи.

Чутки про розробку подібної можливості ходили уже давно, але нового дихання їм надав відомий інсайдер Shiina.

У своєму твітері він повідомив, що файли з останнього оновлення гри свідчать про те, що невдовзі у Fortnite дійсно з'явиться така опція.

При цьому зазначено, що скоріше за все, це буде окремий ігровий режим, оскільки Fortnite відома якраз своїм видом від третьої особи, що стимулює гравців купувати скіни.

Одначе існує й інша думка, яка стверджує, що подібну можливість буде реалізовано шляхом прив'язки до натискання клавіші прицілювання, як це було у режимі виду від третьої особи у Call of Duty: Modern Warfare II.

Наостанок інсайдер поділився концептом того як виглядатиме подібне рішення у Fortninte і, схоже, що шанувальники гри залишилися задоволені побаченим.