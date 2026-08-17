Що приховали розробники у новому трейлері

Трейлер нового сезону під назвою Override, реліз якого запланували на 20 серпня, буквально переповнений деталями, що легко пропустити. Найуважніші гравці, зокрема відомий інсайдер HYPEX, помітили білборд із логотипом Cyberpunk 2077 одразу за спиною Джоунсі в момент, коли герої переміщуються у цифровий ігровий світ. Оскільки інші рекламні щити в ролику прямо вказують на нові карти або ігрові режими, ця знахідка натякає на значно масштабнішу співпрацю, ніж просто набір косметичних предметів, пише TheGamer.

"Нова колаборація Cyberpunk та Fortnite підтверджена", – прокоментував інсайдер HYPEX на своїй сторінці в мережі X.

Арсенал із Найт-Сіті та поява Адама Смешера

Окрім візуальних підказок на тлі, у відео засвітилася і конкретна зброя, яку гравці зможуть випробувати вже найближчим часом. У руках персонажів розпізнали два впізнавані зразки прямо з Найт-Сіті: штурмову гвинтівку Arasaka HJSH-18 Masamune та пістолети-кулемети TKI-20 Shingen. Це додає впевненості, що геймплей сезону отримає серйозне футуристичне оновлення, на яке шанувальники чекали роками.

Справжньою вишенькою на торті стала поява одного з найгрізніших антагоністів ігрового світу – Адама Смешера. Його можна помітити наприкінці трейлера Override у складі команди лиходіїв, яку очолює Гено. Це підтверджує, що кіберпанк-всесвіт стане центральною частиною сюжету нового сезону, а не просто фоновим доповненням.

"Останній анонсований сезон має всі шанси стати одним із найбільш пам'ятних за всі дев'ять років існування гри", – додав автор видання TheGamer Стівен Гаррард.

Хто ще завітає у гру?

Повернення Cyberpunk 2077 – не єдина гучна новина для спільноти. Останні витоки також підтвердили появу Сори з серії Kingdom Hearts, на що гравці сподівалися протягом багатьох місяців. Fortnite продовжує впевнено розширювати свій метавсесвіт, об'єднуючи ретро-героїв та сучасні легенди індустрії. Офіційні деталі щодо всіх новинок Epic Games розкриють ближче до релізу, але вже зараз зрозуміло, що на гравців чекає масштабне протистояння з використанням найсучасніших технологій Найт-Сіті.