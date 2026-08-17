Что скрыли разработчики в новом трейлере

Трейлер нового сезона под названием Override, релиз которого запланирован на 20 августа, буквально переполнен деталями, которые легко пропустить. Самые внимательные игроки, в частности известный инсайдер HYPEX, заметили билборд с логотипом Cyberpunk 2077 прямо за спиной Джонси в тот момент, когда герои перемещаются в цифровой игровой мир. Поскольку другие рекламные щиты в ролике прямо указывают на новые карты или игровые режимы, эта находка намекает на гораздо более масштабное сотрудничество, чем просто набор косметических предметов, пишет TheGamer.

"Новая коллаборация Cyberpunk и Fortnite подтверждена", – прокомментировал инсайдер HYPEX на своей странице в сети X.

Арсенал из Найт-Сити и появление Адама Смешера

Помимо визуальных подсказок на заднем плане, в видео мелькнуло и конкретное оружие, которое игроки смогут опробовать уже в ближайшее время. В руках персонажей были замечены два узнаваемых образца прямо из Найт-Сити: штурмовая винтовка Arasaka HJSH-18 Masamune и пистолеты-пулеметы TKI-20 Shingen. Это укрепляет уверенность в том, что геймплей сезона получит серьезное футуристическое обновление, которого поклонники ждали годами.

Настоящей изюминкой стало появление одного из самых грозных антагонистов игрового мира – Адама Смешера. Его можно заметить в конце трейлера Override в составе команды злодеев, которую возглавляет Гено. Это подтверждает, что киберпанк-вселенная станет центральной частью сюжета нового сезона, а не просто фоновым дополнением.

"Последний анонсированный сезон имеет все шансы стать одним из самых запоминающихся за все девять лет существования игры", – добавил автор издания TheGamer Стивен Гаррард.

Что еще появится в игре?

Возвращение Cyberpunk 2077 – не единственная громкая новость для сообщества. Последние утечки также подтвердили появление Соры из серии Kingdom Hearts, на что игроки надеялись в течение многих месяцев. Fortnite продолжает уверенно расширять свою метавселенную, объединяя ретро-героев и современных легенд индустрии. Официальные подробности обо всех новинках Epic Games раскроют ближе к релизу, но уже сейчас ясно, что игроков ждет масштабное противостояние с использованием самых современных технологий Найт-Сити.