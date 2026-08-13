Нові гості у "королівській битві"
Четвертий сезон сьомого розділу стартує вже 20 серпня. В Epic Games уже офіційно підтвердили співпрацю з Tetris, Sonic the Hedgehog та проєктом 99 Nights in the Forest. Проте свіжі тизери обіцяють значно більше цікавого контенту, ніж очікували гравці. Про це пише видання Insider Gaming.
У свіжому промо-ролику, присвяченому Tetris, фанати помітили приховані образи. Хмари на небі чітко повторюють форму привидів із Pac-Man та обриси обличчя Доктора Еггмана – головного антагоніста серії ігор про Соніка.
Цікаво, що натяки на появу Пекмена знаходили й раніше: у локації Wonkeeland гравці чули фірмову мелодію аркадної класики, поки розробники її не видалили.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що це означає для геймплею
Поява таких знакових персонажів зазвичай супроводжується новими механіками.
- Аналітики припускають, що Доктор Еггман може стати повноцінним ігровим босом, з яким доведеться битися на карті, або ж просто отримає власний скін у магазині предметів.
- Щодо Пекмена, то його роль може бути менш агресивною. Ймовірно, він з'явиться як неігровий персонаж (NPC), з яким гравці зможуть взаємодіяти.
Також очікують на появу спеціальних предметів – фруктів з оригінальної гри Pac-Man, які відновлюватимуть здоров'я або рівень щита.
Наразі Epic Games тримає деталі у секреті, але наявність таких чітких візуальних підказок майже не залишає сумнівів у майбутньому кросовері.