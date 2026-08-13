Новые участники "королевской битвы"

Четвертый сезон седьмой главы стартует уже 20 августа. В Epic Games уже официально подтвердили сотрудничество с Tetris, Sonic the Hedgehog и проектом 99 Nights in the Forest. Однако свежие тизеры обещают гораздо больше интересного контента, чем ожидали игроки. Об этом пишет издание Insider Gaming.

В свежем промо-ролике, посвященном Tetris, фанаты заметили скрытые образы. Облака в небе четко повторяют форму призраков из Pac-Man и очертания лица Доктора Эггмана – главного антагониста серии игр о Сонике.

Интересно, что намеки на появление Пакмана находили и раньше: в локации Wonkeeland игроки слышали фирменную мелодию аркадной классики, пока разработчики ее не удалили.

Что это означает для геймплея

Появление таких знаковых персонажей обычно сопровождается новыми механиками.

Аналитики предполагают, что доктор Эггман может стать полноценным игровым боссом, с которым придется сражаться на карте, или же просто получит собственный скин в магазине предметов.

Что касается Пакмана, то его роль может быть менее агрессивной. Вероятно, он появится в качестве неигрового персонажа (NPC), с которым игроки смогут взаимодействовать.

Также ожидается появление специальных предметов – фруктов из оригинальной игры Pac-Man, которые будут восстанавливать здоровье или уровень щита.

Пока что Epic Games держит детали в секрете, но наличие таких четких визуальных подсказок почти не оставляет сомнений в предстоящем кроссовере.