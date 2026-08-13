Новые участники "королевской битвы"

Четвертый сезон седьмой главы стартует уже 20 августа. В Epic Games уже официально подтвердили сотрудничество с Tetris, Sonic the Hedgehog и проектом 99 Nights in the Forest. Однако свежие тизеры обещают гораздо больше интересного контента, чем ожидали игроки. Об этом пишет издание Insider Gaming.

В свежем промо-ролике, посвященном Tetris, фанаты заметили скрытые образы. Облака в небе четко повторяют форму призраков из Pac-Man и очертания лица Доктора Эггмана – главного антагониста серии игр о Сонике.

Интересно, что намеки на появление Пакмана находили и раньше: в локации Wonkeeland игроки слышали фирменную мелодию аркадной классики, пока разработчики ее не удалили.

Что это означает для геймплея

Появление таких знаковых персонажей обычно сопровождается новыми механиками.

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  • Аналитики предполагают, что доктор Эггман может стать полноценным игровым боссом, с которым придется сражаться на карте, или же просто получит собственный скин в магазине предметов.
  • Что касается Пакмана, то его роль может быть менее агрессивной. Вероятно, он появится в качестве неигрового персонажа (NPC), с которым игроки смогут взаимодействовать.

Также ожидается появление специальных предметов – фруктов из оригинальной игры Pac-Man, которые будут восстанавливать здоровье или уровень щита.

Пока что Epic Games держит детали в секрете, но наличие таких четких визуальных подсказок почти не оставляет сомнений в предстоящем кроссовере.