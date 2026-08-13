Новые участники "королевской битвы"
Четвертый сезон седьмой главы стартует уже 20 августа. В Epic Games уже официально подтвердили сотрудничество с Tetris, Sonic the Hedgehog и проектом 99 Nights in the Forest. Однако свежие тизеры обещают гораздо больше интересного контента, чем ожидали игроки. Об этом пишет издание Insider Gaming.
В свежем промо-ролике, посвященном Tetris, фанаты заметили скрытые образы. Облака в небе четко повторяют форму призраков из Pac-Man и очертания лица Доктора Эггмана – главного антагониста серии игр о Сонике.
Интересно, что намеки на появление Пакмана находили и раньше: в локации Wonkeeland игроки слышали фирменную мелодию аркадной классики, пока разработчики ее не удалили.
Что это означает для геймплея
Появление таких знаковых персонажей обычно сопровождается новыми механиками.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Аналитики предполагают, что доктор Эггман может стать полноценным игровым боссом, с которым придется сражаться на карте, или же просто получит собственный скин в магазине предметов.
- Что касается Пакмана, то его роль может быть менее агрессивной. Вероятно, он появится в качестве неигрового персонажа (NPC), с которым игроки смогут взаимодействовать.
Также ожидается появление специальных предметов – фруктов из оригинальной игры Pac-Man, которые будут восстанавливать здоровье или уровень щита.
Пока что Epic Games держит детали в секрете, но наличие таких четких визуальных подсказок почти не оставляет сомнений в предстоящем кроссовере.