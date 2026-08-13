Культові герої 80-х захоплюють Fortnite: Epic Games розкриває секрети нового сезону

Epic Games підігріває інтерес до майбутнього сезону Fortnite. Нові тизери натякають на появу легендарних персонажів – Пекмена та запеклого ворога Соніка, Доктора Еггмана. Гравцям уже відомі перші підказки.

Нові гості у "королівській битві"

Четвертий сезон сьомого розділу стартує вже 20 серпня. В Epic Games уже офіційно підтвердили співпрацю з Tetris, Sonic the Hedgehog та проєктом 99 Nights in the Forest. Проте свіжі тизери обіцяють значно більше цікавого контенту, ніж очікували гравці. Про це пише видання Insider Gaming.

У свіжому промо-ролику, присвяченому Tetris, фанати помітили приховані образи. Хмари на небі чітко повторюють форму привидів із Pac-Man та обриси обличчя Доктора Еггмана – головного антагоніста серії ігор про Соніка.

Цікаво, що натяки на появу Пекмена знаходили й раніше: у локації Wonkeeland гравці чули фірмову мелодію аркадної класики, поки розробники її не видалили.

Що це означає для геймплею

Поява таких знакових персонажів зазвичай супроводжується новими механіками.

Аналітики припускають, що Доктор Еггман може стати повноцінним ігровим босом, з яким доведеться битися на карті, або ж просто отримає власний скін у магазині предметів.

Щодо Пекмена, то його роль може бути менш агресивною. Ймовірно, він з'явиться як неігровий персонаж (NPC), з яким гравці зможуть взаємодіяти.

Також очікують на появу спеціальних предметів – фруктів з оригінальної гри Pac-Man, які відновлюватимуть здоров'я або рівень щита.

Наразі Epic Games тримає деталі у секреті, але наявність таких чітких візуальних підказок майже не залишає сумнівів у майбутньому кросовері.