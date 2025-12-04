Fortnite готує одну з найбільших змін ігрового процесу в історії

Fortnite готується до чергової зміни стандартних правил королівської битви. У файловій структурі гри знайшли згадки про новий формат загонів, який може змінити звичні склади команд та відкрити більше можливостей для великих компаній друзів.

Які підказки знайшли у файлах Fortnite?

Зараз класичний режим Battle Royale у Fortnite офіційно підтримує склади від одного до чотирьох гравців: соло, дуети, тріо та загони. Гравці, які збираються більшими компаніями, змушені ділитися на окремі лобі. Однак нові знахідки ентузіастів у внутрішніх даних Fortnite свідчать, що це може змінитися, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Відомий датамайнер Fecoo_ звернув увагу на новий рядок в ігровому коді. Там зʼявилася згадка про режим із внутрішньою назвою Quints, яка прямо вказує на можливість формувати команди з пʼяти осіб. Цей запис розташований у тому ж блоці, де перелічені стандартні режими Solo, Duos, Trios та Squads, що підсилює впевненість у тому, що йдеться саме про новий повноцінний формат команд.

Якщо така опція справді зʼявиться в клієнті гри, це буде перше розширення базової сітки складів Battle Royale з часів появи тріо у січні 2019 року. Тоді формат на три гравці спочатку запускався як тимчасовий експеримент, але згодом перетворився на постійну частину гри, оскільки органічно вписався в мету та вподобання спільноти.

Після того Fortnite активно експериментував саме з окремими режимами, не змінюючи базову кількість гравців у стандартних складах. Зʼявилися такі формати, як швидкісний Blitz, Reload, ностальгійний Fortnite OG з класичною картою та Delulu з власними особливостями. Попри це, типовий максимум у чотири людини в одній команді залишався незмінним роками.

Якими можуть бути наслідки?

Тепер же витоки вказують на потенційне розширення меж звичного лобі. Пʼять гравців у загоні створюють іншу динаміку боїв: змінюється темп сутичок, зростає роль командної координації, необхідність перерозподілу ролей та спорядження. Великі компанії друзів, які раніше змушені були розбиватися на два різні лобі, зможуть триматися разом в одному матчі, що логічно доповнює курс Epic Games на розширення соціальної складової гри.

Чи відомо дату запуску оновлення?

У злитих даних наразі немає вказівок на терміни запуску нового режиму чи його формат. Невідомо, чи режим на пʼять гравців одразу стане постійною опцією у списку Battle Royale, чи спочатку зʼявиться як обмежений у часі експеримент, подібно до того, як це було з тріо.

Також поки що немає офіційних коментарів від Epic Games.