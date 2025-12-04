Fortnite готовит одно из самых больших изменений игрового процесса в истории

Fortnite готовится к очередному изменению стандартных правил королевской битвы. В файловой структуре игры нашли упоминания о новом формате отрядов, который может изменить привычные составы команд и открыть больше возможностей для больших компаний друзей.

Какие подсказки нашли в файлах Fortnite?

Сейчас классический режим Battle Royale в Fortnite официально поддерживает составы от одного до четырех игроков: соло, дуэты, трио и отряды. Игроки, которые собираются большими компаниями, вынуждены делиться на отдельные лобби. Однако новые находки энтузиастов во внутренних данных Fortnite свидетельствуют, что это может измениться, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Известный датамайнер Fecoo_ обратил внимание на новую строку в игровом коде. Там появилось упоминание о режиме с внутренним названием Quints, которая прямо указывает на возможность формировать команды из пяти человек. Эта запись расположена в том же блоке, где перечислены стандартные режимы Solo, Duos, Trios и Squads, что усиливает уверенность в том, что речь идет именно о новом полноценном формате команд.

Если такая опция действительно появится в клиенте игры, это будет первое расширение базовой сетки составов Battle Royale со времен появления трио в январе 2019 года. Тогда формат на три игрока сначала запускался как временный эксперимент, но впоследствии превратился в постоянную часть игры, поскольку органично вписался в цель и предпочтения сообщества.

После того Fortnite активно экспериментировал именно с отдельными режимами, не меняя базовое количество игроков в стандартных составах. Появились такие форматы, как скоростной Blitz, Reload, ностальгический Fortnite OG с классической картой и Delulu с собственными особенностями. Несмотря на это, типичный максимум в четыре человека в одной команде оставался неизменным годами.

Какими могут быть последствия?

Теперь же утечки указывают на потенциальное расширение границ привычного лобби. Пять игроков в отряде создают другую динамику боев: меняется темп схваток, возрастает роль командной координации, необходимость перераспределения ролей и снаряжения. Большие компании друзей, которые раньше вынуждены были разбиваться на два разных лобби, смогут держаться вместе в одном матче, что логично дополняет курс Epic Games на расширение социальной составляющей игры.

Известна ли дата запуска обновления?

В слитых данных пока нет указаний на сроки запуска нового режима или его формат. Неизвестно, станет ли режим на пять игроков сразу постоянной опцией в списке Battle Royale, или сначала появится как ограниченный во времени эксперимент, подобно тому, как это было с трио.

Также пока нет официальных комментариев от Epic Games.