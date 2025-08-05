Epic Games анонсувала четвертий сезон шостої глави Fortnite під назвою "Shock 'N Awesome". На гравців чекає колаборація із серією Halo та навала інопланетних комах. Новий контент, включно зі скінами спартанців, з’явиться у грі все цього серпня.

Що відомо про новий сезон та колаборацію з Halo?

Epic Games офіційно підтвердила нову співпрацю з ігровою серією Halo, опублікувавши тизер із зображенням двох спартанців та підписом: "Так, для цього ми викликали експертів". Незабаром з'явився і короткий тизер, що демонструє двох персонажів на тлі гори, вкритої дивним матеріалом, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Головною темою сезону стане "Навала комах", у межах якої гравцям доведеться досліджувати та боротися з комахоподібними супротивниками. Ця тематика значно відрізняється від попереднього сезону, присвяченого супергероям.

У межах колаборації у Fortnite з'являться як мінімум два скіни жінок-спартанців з Космічного Командування Об'єднаних Націй (UNSC) у червоній та синій броні. Отримати їх можна буде через новий бойовий пропуск, де вони, ймовірно, стануть нагородою першого рівня.

Короткий тизер показує, як виглядає броня в русі: відео

За даними Forbes, оновлення стартує вже з 7 серпня.

Це вже друга велика співпраця Fortnite з Halo – вперше Майстер Чіф з'явився у грі п'ять років тому, у 2020 році. За чутками, до гри також можуть додати енергетичний меч у вигляді кирки.