Нове – це давно забуте старе

Розробники додадуть у гру зброю, яка вже з'являлась у Fortnite раніше, буквально в перший день існування, однак пробула там лише 30 хвилин, перш ніж зникнути на довгі роки без жодних пояснень. 14 січня інсайдер HYPEX, який регулярно зливає інформацію про оновлення Fortnite, опублікував на своєму акаунті повідомлення, в якому заявив: "Zapotron підтвердив, що незабаром повернеться", повідомляє 24 Канал.

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Це вже викликало величезний захват у старожилів і фанатів, однак є проблема: хоча зброя й повертається, вона буде обмежена режимом Fortnite OG, тобто працюватиме лише на оригінальній карті та в ігровому процесі, який відтворює гру, якою вона була у 2017 році.

HYPEX розкрив статистичні показники нової зброї:

Шкода: 50-150.

Пошкодження від пострілу в голову: 125-375.

Пошкодження будівлі: 1 000.

Час перезарядки: 2 секунди.

Боєприпаси: Energy Cells.



Зброя Zapotron, яка буде додана незабаром / Фото HYPEX/Epic Games

Звичайно ж, допис дуже швидко став вірусним і наразі має вже понад 22 000 вподобань та більше тисячі репостів. Багато гравців буквально шоковані таким поверненням, оскільки цей предмет за останні роки встиг обрости легендами.

Дехто жартує, що компанія знову додасть цю зброю на 30 хвилин, а потім видалить її ще на вісім років. Ми не зможемо це перевірити, доки предмет не буде доданий, але коли це станеться, невідомо.