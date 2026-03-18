Fortnite повертається в Google Play по всьому світу: розробники назвали точну дату

Після майже шестирічної відсутності одна з найпопулярніших ігор сучасності офіційно повертається до магазину додатків Google Play. Це рішення ставить крапку в одному з найгучніших конфліктів у технологічній індустрії, який змінив правила гри для розробників та цифрових платформ по всьому світу. Подія збігається з важливими оновленнями всередині самого ігрового всесвіту.

Коли Fortnite повернеться в Google Play?

Глобальне повернення Fortnite до магазину Google Play заплановане на 19 березня 2026 року. Це знаменує завершення тривалої юридичної та економічної боротьби, яка розпочалася ще в серпні 2020 року. Тоді компанія Epic Games намагалася впровадити власну систему платежів, щоб уникнути 30-відсоткової комісії платформи, але це призвело до негайного видалення гри з магазину, пише DotEsports.

Хоча користувачі Android все ще могли встановлювати гру через сторонні ресурси, як-от додаток Epic Games Store або хмарні сервіси, офіційне повернення значно спрощує доступ до контенту, усуваючи необхідність завантажувати сторонні файли формату ".apk".

Ключовим фактором примирення стало врегулювання судових спорів та зміна політики Google. У межах домовленостей корпорація погодилася знизити комісійні збори за внутрішньоігрові платежі до рівня 10 – 20 відсотків.

Цікавою деталлю угоди є пункт про публічну активність очільника Epic Games Тіма Суїні: повідомляється, що він зобов'язався утримуватися від критики на адресу Google Play до 2032 року, пише Engadget.

Для пересічного користувача повернення до офіційного магазину означає не лише легше встановлення, а й стабільне отримання оновлень через централізовану систему без додаткових попереджень про безпеку, які зазвичай виникають під час інсталяції з невідомих джерел.

Чому саме цей день?

Дата релізу, 19 березня, обрана не випадково, оскільки саме в цей день стартує новий ігровий сезон під назвою "Showdown" (Глава 7 Сезон 2). Гравці на Android отримають повний доступ до всіх можливостей екосистеми Fortnite, включаючи популярні режими Lego Fortnite, Fortnite OG та музичний фестиваль, а також мільйони світів, створених іншими користувачами.

Трохи неприємних новин

Проте разом із гарними новинами приходять і менш приємні фінансові зміни, про що раніше писала сама Epic Games. З 19 березня набуває чинності нова цінова політика щодо ігрової валюти V-Bucks. Тепер за ціну стандартного набору в 1000 одиниць гравці отримуватимуть лише 800 V-Bucks, що фактично є прихованим підвищенням вартості контенту. Epic Games сподівається, що зручність доступу до гри через Google Play допоможе згладити невдоволення спільноти через зростання витрат.

Save the World буде безплатним

Крім того, розробники анонсували важливу зміну для ветеранів проєкту: оригінальний режим гри "Save the World" (Рятування світу) стане повністю безплатним вже у квітні, повідомляє MoneyControl.

Це може залучити ще більше нових гравців, особливо на тлі того, що Fortnite традиційно посідала перші місця в рейтингах завантажень, коли була доступна офіційно.

Щодо ситуації з пристроями Apple, то вона залишається неоднозначною. Наразі гра доступна в App Store лише в США та країнах Європейського Союзу, тоді як в інших регіонах, включно з Великою Британією, користувачі змушені покладатися на хмарний стримінг. Повернення на Android дає надію, що аналогічне повномасштабне розгортання на iPhone також не за горами.