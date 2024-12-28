Шанувальники Fortnite знають, що в популярній королівській битві, яка давно переросла межі цього жанру, є безліч емоцій, які гравці можуть купувати та використовувати аби взаємодіяти з іншими геймерами, інформує 24 Канал.

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Реальне покарання за "погані манери"

Серед усіх "емоутів" у грі Epic Games є як доволі нейтральні, на кшталт танцю Дедпула, так і ті від яких у ваших опонентів почне "підгорати".

Одним з останніх варіантів є танець під назвою "Take the L" (прийми поразку, – ред.), під час якого персонаж прикладає руку до чола зі складеним на ній символом "L" та чудернацько витанцьовує, кепкуючи з поразки опонента.

Емоція в грі – перегляньте ролик

Саме так вчинив футболіст англійського клуба Вотфорд, після перемоги команди у нещодавньому матчі Чемпіоншипу.

Вже після фінального свистка, нападник Кваду Баа вирішив у такому стилі відсвяткувати вдалий результат прямісінько перед трибуною вболівальників Портсмута.

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Гравці та фанати опонентів, природно, сприйняли це рішення вельми агресивно, спричинивши на полі справжній хаос та конфронтацію між двома командами.

Врешті був змушений втрутитися арбітр, який і вручив Баа другу жовту картку за неспортивну поведінку, в результаті чого він отримав червону картку і пропустить наступний матч своєї команди.

Кумедний інцидент – дивіться відео

У післяматчевій пресконференції тренер Портсмута засудив таку поведінку футболіста суперників, водночас наставник Вотфорда ніяк не прокоментував поведінку підопічного, зосередивши увагу журналістів на тактичних аспектах футбольного протистояння.