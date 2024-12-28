Поклонники Fortnite знают, что в популярной королевской битве, которая давно переросла границы этого жанра, есть множество эмоций, которые игроки могут покупать и использовать, чтобы взаимодействовать с другими геймерами, информирует 24 Канал.

Интересно Fortnite получит кроссовер с Cyberpunk 2077, но игрокам не понравилось, как это объявили

Реальное наказание за "плохие манеры"

Среди всех "эмоутов" в игре Epic Games есть как довольно нейтральные, вроде танца Дэдпула, так и те от которых у ваших оппонентов начнет "подгорать".

Одним из последних вариантов является танец под названием "Take the L" (прими поражение, – ред.), во время которого персонаж прикладывает руку ко лбу со сложенным на ней символом "L" и причудливо вытанцовывает, насмехаясь над поражением оппонента.

Эмоция в игре – посмотрите ролик

Именно так поступил футболист английского клуба Уотфорд, после победы команды в недавнем матче Чемпионшипа.

Уже после финального свистка, нападающий Кваду Баа решил в таком стиле отпраздновать удачный результат прямо перед трибуной болельщиков Портсмута.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Игроки и фанаты оппонентов, естественно, восприняли это решение весьма агрессивно, вызвав на поле настоящий хаос и конфронтацию между двумя командами.

Наконец был вынужден вмешаться арбитр, который и вручил Баа вторую желтую карточку за неспортивное поведение, в результате чего он получил красную карточку и пропустит следующий матч своей команды.

Забавный инцидент – смотрите видео

На послематчевой пресс-конференции тренер Портсмута осудил такое поведение футболиста соперников, в то же время наставник Уотфорда никак не прокомментировал поведение подопечного, сосредоточив внимание журналистов на тактических аспектах футбольного противостояния.