Lunar Horizons – це захоплююча 3D-гра, дія якої розгортається на південному полюсі Місяця, головній точці майбутніх реальних місій, які планує NASA. Гра була створена Epic Games, ЄКА та Hassell і випущена в четвер у складі Fortnite.

Дивіться також BAFTA Games Awards назвала найкращу гру 2023 року

Деталі

Щоб створити місячне середовище, розробники гри тісно співпрацювали з ЄКА, щоб додати достовірності досвіду та побудувати реалістичний ландшафт, який дозволяє гравцям дізнаватися реальні факти про космос, досліджуючи навколишнє середовище. Для тих, хто любить подібні космічні дослідження, це буде найкращий ігровий досвід, що опирається на реалізм.

Як гравець, ви прокладаєте свій шлях через вкриту кратерами поверхню Місяця, шукаючи ресурси, працюючи з інструментами та збираючи кожен модуль місячного середовища проживання так само, як це будуть робити під час реальної місії.

Це може виглядати не надто реалістично на комп'ютері, але гра ґрунтується на реальних місіях на Місяці. Як астронавт у грі ви зустрінетеся з місячним кораблем ЄКА "Аргонавт", який буде використовуватися для доставки вантажів для майбутніх екіпажів на поверхню Місяця.

Дивіться, як виглядає ігровий процес у новій місії: відео

"Ласкаво просимо на південний полюс Місяця. Ваша місія – зібрати воду та гелій-3, щоб завершити створення місячного житла ЄКА", – говорить перший рядок гри.

Південний полюс Місяця є головним пунктом призначення майбутніх місячних місій, оскільки він може містити поклади водяного льоду, заховані в постійно затінених регіонах, які ніколи не бачили світла.

Вода стане важливим ресурсом для створення середовища проживання на Місяці, що є ключовим для встановлення постійної присутності людини на поверхні супутника, яка одного дня може допомогти нам досягти більш віддалених пунктів призначення в космосі, в тому числі й Марса.

Майбутні місії на Місяць також прагнуть збирати з місячної поверхні чисті форми енергії, такі як гелій-3, який може забезпечити більш безпечну ядерну енергію в реакторі.

Зверніть увагу. Доступ до Lunar Horizons можна отримати за посиланням у джерелі, кодом 3207-0960-6428 або за допомогою пошуку "Lunar Horizons" у Discover.