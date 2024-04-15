Lunar Horizons – это увлекательная 3D-игра, действие которой разворачивается на южном полюсе Луны, главной точке будущих реальных миссий, которые планирует NASA. Игра была создана Epic Games, ЕКА и Hassell и выпущена в четверг в составе Fortnite.

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Детали

Чтобы создать лунную среду, разработчики игры тесно сотрудничали с ЕКА, чтобы добавить достоверности опыта и построить реалистичный ландшафт, который позволяет игрокам узнавать реальные факты о космосе, исследуя окружающую среду. Для тех, кто любит подобные космические исследования, это будет лучший игровой опыт, опирающийся на реализм.

Как игрок, вы прокладываете свой путь через покрытую кратерами поверхность Луны, ища ресурсы, работая с инструментами и собирая каждый модуль лунной среды обитания так же, как это будут делать во время реальной миссии.

Это может выглядеть не слишком реалистично на компьютере, но игра основана на реальных миссиях на Луне. Как астронавт в игре вы встретитесь с лунным кораблем ЕКА "Аргонавт", который будет использоваться для доставки грузов для будущих экипажей на поверхность Луны.

Смотрите, как выглядит игровой процесс в новой миссии: видео

"Добро пожаловать на южный полюс Луны. Ваша миссия – собрать воду и гелий-3, чтобы завершить создание лунного жилья ЕКА", – говорит первая строка игры.

Южный полюс Луны является главным пунктом назначения будущих лунных миссий, поскольку он может содержать залежи водяного льда, спрятанные в постоянно затененных регионах, которые никогда не видели света.

Вода станет важным ресурсом для создания среды обитания на Луне, что является ключевым для установления постоянного присутствия человека на поверхности спутника, которая однажды может помочь нам достичь более отдаленных пунктов назначения в космосе, в том числе и Марса.

Будущие миссии на Луну также стремятся собирать с лунной поверхности чистые формы энергии, такие как гелий-3, который может обеспечить более безопасную ядерную энергию в реакторе.

Обратите внимание. Доступ к Lunar Horizons можно получить по ссылке в источнике, кодом 3207-0960-6428 или с помощью поиска "Lunar Horizons" в Discover.