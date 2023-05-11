Витік даних свідчить, що у Fortnite з'явиться новий неочікуваний ігровий режим

Нова знахідка дата майнерів у файлах Fortnite вказує на те, що вже цьогоріч у грі може з'явитися абсолютно несподіваний режим і, здається, він буде досить масштабним. Подробиці – у матеріалі.

Fortnite може отримати новий ігровий режим, який має стільки амбіцій, що навряд хтось очікував подібного від Epic Games.

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Попри те, що мало хто наразі про це пам'ятає, режим королівської битви з'явився у Fortnite лише після "Save the World" та став значно успішнішим і популярнішим, ніж попередник.

З часом фанатська база гри лише зростала, що дозволило Epic Games імплементувати інші цікаві варіанти, такі як Creative та Zero Build.

І ось, схоже на те, що цьогоріч у Fortnite може з'явитися новий амбітний ігровий режим.

Згідно з інформацією, отриманою дата майнерами, існують файли Fortnite, які вказують на те, що режим перегонів під кодовою назвою "DelMar" зараз перебуває в активній розробці та має бути випущений протягом кількох наступних місяців.

Окрім того, схоже, що він буде досить масштабним. Витоки свідчать про те, що в його рамках у гравців буде цілий гараж для персоналізації своїх транспортних засобів, до якого можна буде потрапити з головного ігрового лобі.

До того ж "DelMar" матиме кілька варіацій, серед яких "Смертельні перегони".

Як і звичайний ігровий режим, він матиме різні розділи та рейтинги. Взагалі схоже на те, що Epic Games хочуть вивести цю складову гри на один рівень з королівською битвою та створити в ній власну змагальну сцену.

Наразі стовідсоткової інформації про плани розробників немає, однак чимало шанувальників Fortnite неабияк заінтриговані новиною та вже очікують на офіційний анонс.